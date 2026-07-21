بنزین ۵ هزار تومانی وارد کارت سوخت کرمانی ها می شود

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: طی ماه های اخیر به دلیل اجرای طرح کدینگ استان کرمان شاهد بروز صف های طولانی توزیع سوخت در پمپ بنزین ها بود که به نظر می رسد مسئولان برای حل این مشکل تصمیم گیری جدید دارند.

استان کرمان از ابتدای مرداد ماه شاهد تحول در فرآیند توزیع بنزین خواهد بود و طرح جدید مدیریت مصرف سوخت که با هدف ساماندهی و رفع چالش های موجود در این حوزه طراحی شده، از نخستین روز این ماه به مرحله اجرا درمی آید.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، کارت های عمومی سوخت از چرخه مصرف حذف می شوند و سهمیه هر خودرو به صورت کامل روی کارت شخصی شارژ می شود.

در این ساختار جدید، سهمیه لایه سوم با نرخ پنج هزار تومان، علاوه بر سهمیه های قبلی با نرخ های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، به کارت سوخت خودروها اضافه می شود و حجم کل سهمیه دریافتی هر خودرو تغییری نمی کند.

مزایای طرح جدید توزیع سوخت در استان کرمان

این تغییرات مزایای متعددی برای شهروندان به همراه خواهد داشت.

با حذف کارت های عمومی، صف های طولانی جایگاه ها حذف می شود و مردم و می توانند در هر ساعت از شبانه روز برای سوختگیری اقدام کنند.

از سوی دیگر، امکان رصد دقیق هر لیتر بنزین مصرفی و شناسایی خودروهای مصرف کننده فراهم می شود که گامی مؤثر در مقابله با قاچاق سوخت است؛ اما مشخص نشده است وضعیت سوخت گیری مسافران چگونه خواهد بود.

در خصوص مهلت استفاده از سهمیه ها، سهمیه لایه اول با نرخ ۱۵۰۰ تومانی تا سه ماه قابلیت ذخیره سازی دارد، اما سهمیه های لایه دوم با نرخ سه هزار تومانی و لایه سوم با نرخ پنج هزار تومانی در صورت مصرف نشدن تا پایان ماه از بین می روند و به ماه بعد منتقل نمی شوند.

همچنین فرآیند صدور کارت سوخت شخصی نیز با سرعت چشمگیری همراه شده است.

پیش از این دریافت کارت بین ۱۵ تا ۲۰ روز و گاهی تا یک ماه زمان می برد، اما اکنون با راه اندازی دستگاه های صدور آنی، کارت ها در کمتر از ۴۸ ساعت تولید و آماده تحویل می شوند.

متقاضیان دریافت کارت سوخت می توانند با مراجعه به سامانه مربوطه و ثبت درخواست، برای دریافت کارت خود اقدام کنند.

در حال حاضر حدود یک هزار کارت سوخت آماده تحویل در نواحی شرکت قرار دارد و از افرادی که پیشتر ثبت نام کرده اند خواسته شده است برای دریافت کارت خود مراجعه کنند.

اجرای این طرح با حمایت دستگاه های ملی صورت گرفته و امید می رود با همراهی مردم، الگویی موفق از توزیع عادلانه سوخت در استان کرمان پیاده سازی شود.

ایجاد عدالت در توزیع سوخت

استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای مرداد ماه طرح جدید توزیع سوخت در استان کرمان اجرا می شود و امیدواریم با اجرای این طرح مشکل صفوف بنزین در کرمان مرتفع شود.

محمدعلی طالبی، افزود: طی کارهای مطالعاتی و دقیقی که انجام شده است طرح جدید در استان تصویب شد و به مراجع بالا دستی ارجاع داده شد و امیدواریم از ابتدای مرداد ماه اجرا شود و به این ترتیب شاهد حل مشکل سوختگیری در کرمان باشیم.

وی از آغاز عملیاتی شدن طرح جدید مدیریت مصرف سوخت در استان کرمان از نخستین روز مردادماه خبر داد و تأکید کرد که این طرح با هدف ساماندهی توزیع و رفع موانع موجود در این حوزه طراحی شده است.

طالبی، ضمن اشاره به مشکلات پیشین در نظام توزیع فرآورده‌های نفتی استان کرمان، اظهار داشت: پیشنهاد ارائه‌شده از سوی استان کرمان برای اصلاح فرآیند توزیع سوخت، مورد تأیید دستگاه‌های ملی قرار گرفته و به زودی ابلاغیه آن صادر خواهد شد.

استاندار کرمان با بیان اینکه رویکرد اصلی این طرح، ایجاد عدالت در توزیع سوخت است، تصریح کرد: مردم استان از ابتدای مردادماه شاهد تغییرات محسوسی در نظام سوخت‌رسانی خواهند بود که هدف آن، کاهش دغدغه‌های شهروندان و بهبود دسترسی به سوخت است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم همراهی عمومی برای موفقیت این برنامه، خاطرنشان کرد: جزئیات کامل این طرح طی روزهای آینده از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع عموم خواهد رسید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای این طرح، کارت‌های عمومی سوخت از چرخه مصرف حذف می‌شوند و به جای آن، بنزین با نرخ پنج هزار تومانی تحت عنوان «لایه سوم»، علاوه بر سهمیه‌های قبلی با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، روی کارت سوخت شخصی هر خودرو شارژ خواهد شد.

احمد سالاری‌فر، با تأکید بر اینکه حجم کل سهمیه دریافتی هر خودرو تغییری نمی‌کند، افزود: سهمیه جدید دقیقاً معادل میزان سهمیه اضطراری پیشین است و شهروندان دیگر نیازی به مراجعه در ساعات ابتدایی روز و تحمل صف‌های طولانی ندارند و می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، بدون دغدغه برای سوخت‌گیری اقدام کنند.

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سالاری‌فر، با اشاره به یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، افزود: با شارژ شدن سهمیه همه خودروها از طریق کارت شخصی، امکان رصد دقیق هر لیتر بنزین مصرفی و شناسایی محل و خودروی مصرف‌کننده فراهم می‌شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان در خصوص مدت اعتبار سهمیه‌ها توضیح داد: سهمیه لایه اول با نرخ ۱۵۰۰ تومانی، تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد و شهروندان می‌توانند در بازه زمانی سه‌ ماهه از آن استفاده کنند. اما سهمیه‌های لایه دوم (نرخ سه هزار تومانی) و لایه سوم (نرخ پنج هزار تومانی) فاقد قابلیت ذخیره‌سازی هستند.

سالاری‌فر، گفت: اکنون با راه‌اندازی دستگاه‌های صدور آنی، کارت‌ها در کمتر از ۴۸ ساعت تولید و آماده تحویل می‌شوند.

وی افزود: دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در شهرستان‌های جیرفت، کهنوج، فهرج، سیرجان، زرند، شهربابک و بم فعال هستند و فرآیند صدور و تحویل کارت سوخت را سرعت بخشیده‌اند.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با اشاره به تسهیل خدمات الکترونیکی، از متقاضیان خواست که با مراجعه به سامانه مربوطه و ثبت درخواست، برای دریافت کارت سوخت شخصی خود به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند.

وی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر حدود یک‌ هزار کارت سوخت آماده تحویل در نواحی شرکت قرار دارد و از افرادی که پیش‌تر برای دریافت کارت سوخت ثبت‌نام کرده‌اند، درخواست شده است در اسرع وقت برای دریافت کارت خود مراجعه کنند.

مردم کرمان امیدوارند با اجرای این طرح نحوه توزیع بنزین در استان کرمان که به دلیل اجرای طرح کدینگ دچار کندی شده بود مرتفع شود.