مرز مهران رتبه نخست تردد زوار اربعین را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کرمی‌اسد ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان اظهار کرد: با آغاز سفرهای اربعینی از ۳۱ تیرماه، شاهد پیک ترافیکی تردد زوار در بازه زمانی ۷۲ ساعت گذشته بودیم که در این میان، مرز مهران با ثبت بیشترین میزان ورودی، همچنان رتبه نخست جذب زائران را در کشور به خود اختصاص داده است.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر تعامل حداکثری دستگاه‌های اجرایی در استان ایلام افزود: با برگزاری جلسات هماهنگی بین‌دستگاهی، زیرساخت‌های پایانه مرزی مهران به نحو مطلوبی ارتقا یافته و چالش‌های سنوات گذشته در حوزه توقف و تردد زوار به طور کامل برطرف شده است.

وی ضمن تقدیر از مدیریت مطلوب استان ایلام، ظرفیت پارکینگ‌های پیش‌بینی شده را فراتر از نیاز فعلی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر کمتر از یک‌سوم ظرفیت پارکینگ اربعین و پارکینگ‌های طول مسیر تکمیل شده است.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به شرایط جوی و گرمای هوا، به زوار توصیه کرد: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هموطنان برای جلوگیری از خستگی و خطرات احتمالی، ترجیحاً از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

وی اطمینان داد که تمهیدات لازم برای انتقال زوار از پایانه‌ها به نقاط مرزی اندیشیده شده و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به روند عادی و روان تردد در تمامی مرزهای کشور گفت: با وجود کاهش حوادث جاده‌ای نسبت به سال گذشته، متأسفانه در ۸ روز ابتدایی سفرهای اربعین ۱۷ نفر از هموطنان مصدوم شده‌اند که می‌طلبد زوار با رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.

سردار کرمی‌اسد در پایان با اشاره به اینکه ۶۰ درصد تقاضای زوار کشور به سمت مرز مهران است، خاطرنشان کرد: این استقبال گسترده، نشان‌دهنده وجود فاکتورهای جذب‌کننده، به‌ویژه آمادگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شرایط رفاهی فراهم شده در مهران است که به مراتب نسبت به سایر مرزها شرایط مطلوب‌تری را برای زائران فراهم کرده است.