کشف ۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در شاهرود؛ ۲ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان از کشف محموله‌ای از انواع کالای قاچاق خارجی در شهرستان شاهرود خبر داد و اظهار کرد: این کشف در یکی از پاسگاه های ایست بازرسی شاهرود رخ داده است.

وی با تاکید بر تداوم اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، ادامه داد: ماموران به یک دستگاه کامیونت که از محور مشهد به سمت تهران در حال حرکت بود، مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی دقیق، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، سیگار خارجی و انواع لوازم الکترونیکی را کشف و ضبط کردند.

حسینی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و دو متهم برای ادامه روند رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق کالا خاطرنشان کرد: قاچاق کالا علاوه بر آسیب به تولید داخلی، اقتصاد کشور را نیز با چالش مواجه می‌کند و پلیس با هرگونه فعالیت در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.