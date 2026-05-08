کشف ۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در شاهرود؛ ۳ کامیون عبوری توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب جمعه در انجام ماموریت پلیسی با تاکید به اینکه از جمله ماموریت های نیروی انتظامی برخورد با قاچاق کالا است، توضیح داد: یکی از عوامل ضربه به اقتصاد و تولید کنندگان همین مقوله قاچاق است.

وی با اشاره به اینکه تمام ایست بازرسی های استان سمنان برای پیشگیری از قاچاق کالا فعال است، اضافه کرد: ماموران انتظامی به دقت محورهای مواصلاتی را تحت رصد داشته و اجازه تردد به محموله های قاچاق از مبادی استان سمنان داده نمی شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه بر همین اساس ماموران انتظامی ایست بازرسی شاهرود به سه کامیون عبوری شاهرود مشکوک شدند، ادامه داد: این کامیون ها متوقف و از آن ها بازرسی لازم انجام گرفت.

حسینی با اشاره به اینکه این کامیون ها خرده بار داشتند، افزود: در بازرسی مقدار ۶۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه کالاها شامل کاغذ دیواری، لوازم آرایشی بهداشتی، داروهای فاقد مجوز و غیره بودند، اظهار داشت: با توجه به نداشتن مدارک معتبر قانونی رانندگان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه مبدأ کالاها شرق کشور و مقصد پایتخت بوده است، اضافه کرد: با هوشیاری و تیزبینی ماموران این کالاها از رسیدن به مقصد بازماند و خودروها روانه پارکینگ شدند.