کشف حبوبات خارجی قاچاق در شاهرود؛ راننده متخلف دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ماموران ایست بازرسی شاهرود به تریلی عبوری مشکوک شدند، ابراز داشت: خودرو توقیف و از آن بازرسی شد.

وی با بیان اینکه تریلی فاقد مدارک قانونی و معتبر گمرکی بوده است، افزود: در صورت نداشتن این الزامات کالای حمل شده قاچاق محسوب می شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در محتویات خودرو ۲۴ تن حبوبات قاچاق کشف شد، ابراز داشت: ارزش کالا طبق نظر کارشناسان امر ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسینی از دستگیری راننده در این راستا خبر داد و تصریح کرد: متهم به اداره تعزیرات حکومتی شاهرود معرفی شده است.

وی افزود: طرح مبارزه با قاچاق در دستور کار پلیس استان سمنان قرار دارد و با هرگونه سو استفاده اقتصادی در راستای حمایت از مصرف کنندگان برخورد می شود.