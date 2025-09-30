  1. استانها
  2. سمنان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

کشف حبوبات خارجی قاچاق در شاهرود؛ راننده متخلف دستگیر شد

کشف حبوبات خارجی قاچاق در شاهرود؛ راننده متخلف دستگیر شد

شاهرود- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف حبوبات خارجی قاچاق در شاهرود خبر داد و گفت: ارزش این محموله ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ماموران ایست بازرسی شاهرود به تریلی عبوری مشکوک شدند، ابراز داشت: خودرو توقیف و از آن بازرسی شد.

وی با بیان اینکه تریلی فاقد مدارک قانونی و معتبر گمرکی بوده است، افزود: در صورت نداشتن این الزامات کالای حمل شده قاچاق محسوب می شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در محتویات خودرو ۲۴ تن حبوبات قاچاق کشف شد، ابراز داشت: ارزش کالا طبق نظر کارشناسان امر ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسینی از دستگیری راننده در این راستا خبر داد و تصریح کرد: متهم به اداره تعزیرات حکومتی شاهرود معرفی شده است.

وی افزود: طرح مبارزه با قاچاق در دستور کار پلیس استان سمنان قرار دارد و با هرگونه سو استفاده اقتصادی در راستای حمایت از مصرف کنندگان برخورد می شود.

کد خبر 6607097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها