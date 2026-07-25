رونمایی از سامانه متمرکز مشاهده تصاویر پزشکی تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی با وجود بهرهمندی از سامانه پکس متمرکز (PACS Central) در حدود یک دهه گذشته، گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال برداشته و در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان، سامانه (PACSRP) را با هدف ارائه و اشتراکگذاری نتایج و تصاویر پزشکی برای کاربردهای غیرتشخیصی رونمایی میکند.
سامانه PACSRP به عنوان یک سامانه واسط، امکان ارائه نتایج و تصاویر پزشکی را از طریق لینک امن به سامانههای مختلف از جمله پرونده الکترونیک سلامت، سامانههای بیمههای تکمیلی، پزشک قانونی، سامانه خدمات غیرحضوری و سایر سامانههای مجاز فراهم میکند. علاوه بر این، بیماران میتوانند از طریق پیامک حاوی لینک اختصاصی، بدون نیاز به مراجعه حضوری، به نتایج و تصاویر پزشکی خود دسترسی داشته باشند.
این سامانه اکنون در ۴ مرکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از جمله بیمارستانهای شهید معیری، شهید فیاضبخش، شهید لبافینژاد تهران و امام رضا (ع) اسلامشهر اجرا و حداکثر تا پایان مردادماه در تمام مراکز ملکی سازمان اجرایی خواهد شد.
مزایای سامانه PACSRP
گفتنی است، «کاهش مراجعات حضوری بیمهشدگان به مراکز درمانی»، «دسترسی سریع، آسان و ۲۴ ساعته بیماران به نتایج و تصاویر پزشکی از هر مکان»، «کاهش هزینههای چاپ، تکثیر و نگهداری فیلمهای رادیولوژی و سایر رسانههای فیزیکی»، «کاهش هزینههای عملیاتی مراکز درمانی و افزایش بهرهوری فرآیندهای ارائه خدمت»، «کاهش بار ترافیکی شبکه انتقال از طریق ارائه نسخه مناسب برای مشاهده غیرتشخیصی»، «اطلاعرسانی هوشمند و آنی به بیمهشدگان پس از آماده شدن نتایج از طریق پیامک» و «امکان اشتراکگذاری ایمن تصاویر پزشکی با سامانههای مجاز و سازمانهای بهرهبردار» بخشی از مزایای سامانه PACSRP محسوب میشوند.
همچنین «ایجاد بستر یکپارچه برای اتصال به پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات دیجیتال سازمان»، «افزایش رضایتمندی بیمهشدگان با حذف مراجعات غیرضروری و تسریع دسترسی به خدمات»، «کاهش مصرف کاغذ، فیلمهای پزشکی و سایر اقلام مصرفی در راستای توسعه دولت سبز»، «افزایش امنیت اطلاعات از طریق استفاده از لینکهای اختصاصی، مدیریت سطح دسترسی و ثبت رویدادهای دسترسی»، «کاهش بار پاسخگویی واحدهای تصویربرداری و بایگانی مراکز درمانی»، «فراهم شدن امکان استفاده از تصاویر پزشکی در فرآیندهای اداری، بیمهای، پزشکی قانونی و سایر کاربردهای غیرتشخیصی»، «ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه خدمات دیجیتال آینده و ارائه API به سامانههای همکار» و «بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی و حرکت در مسیر تحقق پرونده سلامت الکترونیک یکپارچه» از دیگر مزایای این سامانه بهشمار میروند.
به منظور حفظ محرمانگی اطلاعات پزشکی و رعایت الزامات امنیتی و حریم خصوصی، دسترسی بیمهشدگان و افراد تبعی به نتایج و تصاویر پزشکی صرفاً پس از تکمیل ثبتنام و احراز هویت در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی امکانپذیر خواهد بود. از اینرو، از تمامی بیمهشدگان درخواست میشود پیش از استفاده از این خدمت، نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام خود در سامانه خدمات غیرحضوری اقدام کنند تا بتوانند به صورت ایمن و غیرحضوری از خدمات سامانه PACSRP بهرهمند شوند.
یادآور میشود که ارائه خدمات انتقال، ذخیرهسازی، مدیریت و مشاهده دیجیتال تصاویر پزشکی (PACS) در بیش از یک دهه گذشته در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی است انجام شده است.
در ادامه این مسیر، در مردادماه سال ۱۳۹۴ با همکاری معاونت درمان و شرکت مشاور مدیریت، خدمات ماشینی تأمین و متخصصان فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان تأمیناجتماعی، نخستین سامانه ملی و بومی پکس متمرکز (PACS Central) با نشانی cpacs.tamin.ir با موفقیت راهاندازی شد.
سامانه پکس متمرکز با هدف کاربردهای تشخیصی و بر پایه استاندارد بینالمللی DICOM امکان مشاهده تصاویر پزشکی با کیفیت اصلی را برای رادیولوژیستها، پزشکان و سایر اعضای کادر درمان فراهم کرده است. در حال حاضر تصاویر پزشکی تولیدشده در ۱۵۶ مرکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی، با مدیریت بهینه فضای ذخیرهسازی و شبکه انتقال، در اختیار بیش از ۴۰۰ مرکز درمانیملکی قرار دارد و بستری متمرکز و یکپارچه برای ارائه خدمات تشخیصی در سطح کشور ایجاد کرده است.
تا پایان تابستان سالجاری، ارتباط این سامانه پکس متمرکز با سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی برقرار خواهد شد تا امکان دسترسی پزشکان مراکز غیرملکی و طرف قرارداد به تصاویر پزشکی مراکز ملکی، در فرآیند تشخیص و درمان تسهیل شود.
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