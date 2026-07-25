لیانا برای موسیقی اسپانیا کتاب منتشر کرد؛ رازهای نی انبان گالیسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رازهای نی انبان گالیسیایی» نوشته خوزه لوئیس فوکسو، با ترجمه لیانا شریفیان، نوازنده نی‌انبان ایرانی که توسط انتشارات «نگاه» پیش روی مخاطبان قرار گرفته، عصر روز شنبه سوم مرداد در حضور هنرمندانی چون محسن شریفیان نوازنده‌و پژوهشگر و احسان عبدی پور کارگردان سینما رونمایی شد.

کتاب «راز های نی انبان گالیسیایی» به تاریخچه این ساز، ساختار آن، نوازندگان سرشناس، گروه‌های موسیقی، سازبندی‌ها،‌ سبک‌های نوازندگی و ملودی‌های گایتا می‌پردازد. مترجم کتاب همچنین در بخش‌هایی تلاش کرده است میان گایتای گالیسیایی و نی‌انبان ایرانی تطبیق‌هایی ایجاد کند.

علیرضا رئیس دانایی ناشر کتاب «رازهای نی انبان گالیسیایی» در ابتدای این نشست با تشریح چگونگی انتخاب این کتاب گفت: عمده کتاب های نشر «نگاه» مبتنی برای نشر کتاب های ادبی، تاریخی و سیاسی است اما از سال ۱۳۶۳ که من کتابی از عبدالحسین شریفیان نویسنده و مترجم اهل جنوب را منتشر کردم، دنبال این بودم که از شریفیان های اصیل جنوب بار دیگر اثری را پیش روی علاقه مندان قرار دهم و در این چارچوب برنامه ریزی ها به شکلی انجام شد که کتاب پژوهشی لیانا شریفیان نوازنده و پژوهشگر جوان موسیقی جنوب توسط مجموعه ما منتشر شود.

احسان عبدی پور کارگردان سینما و نویسنده هم در این نشست توضیح داد: من شنونده عادی موسیقی هستم اما امروز از انتشار این کتاب بسیار خوشحالم که امیدوارم پژوهش ها و مواردی که وی در این اثر گنجانده بتواند در جذب مخاطبان برای شناساندن ساز نی انبان به عنوان یک ساز جهانی نقش موثری ایفا کند.

محسن شریفیان نوازنده شناخته شده عرصه نوازندگی نی انبان نیز در بخش دیگری از مراسم رونمایی کتاب دخترش لیانا شریفیان گفت: در این سال ها تمام تلاشم این بوده که ساز نی انبان ایرانی را به دنیا معرفی کنم چرا که معتقدم این ساز چیزی جز صلح و شادی ندارد.

لیانا شریفیان مترجم کتاب هم که طی سال های گذشته تحصیلات تکمیلی خود را در رشته موسیقی‌در کشور اسپانیا به اتمام رسانده ضمن قدردانی از حمایت ها و تلاش های پدرش محسن شریفیان در ترجمه این کتاب و دیگر فعالیت های موسیقایی اش گفت: ما تصمیم داشتیم این کتاب را مدت ها قبل رونمایی کنیم اما سایه جنگ اجازه چنین کاری را به ما نداد ولی چون همچنان اعتقاد دارم «فرهنگ» در جنگ هم راه خود را پیدا می کند و موسیقی نیز استقامتی آرام دربرابر خشونت و جنگ بوده و می تواند پاسخ محکمی برای ایستادگی و ویرانی باشد بنابراین تصمیم گرفتم با چنین اثر پژوهشی کورسوی امید را نگه بدارم.

وی ادامه داد: این کتاب دنیای اسپانیایی نی انبان را بر من گشود و آن را با عشق ترجمه کردم تا شاید راه گشای علاقه‌مندان دیگری باشد. من باور دارم هر کتابی که منتشر می‌شود، هر دانشی که به اشتراک گذاشته می‌شود و هر پلی که میان فرهنگ‌ها ساخته می‌شود، ایستادگی آرامی در برابر فراموشی، خشونت و ناامیدی است.

این نوازنده نی انبان و مترجم در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: ۱۹ سال که داشتم، تصمیم گرفتم بعد از تحصیل در رشته ریاضی راه جدیدی را در زندگی ام انتخاب کنم بنابراین به دنبال نی انبان رفتم چون دیدم موسیقی جذابتر است چون نی انبان یک خانواده جهانی دارد؛ مسیری که باعث شد به کشور اسپانیا بروم و تلاش کنم تا با اجراهای مختلفی که برای معرفی نی انبان ایران انجام داده ام، فضایی را به سهم خود ایجاد کنم تا پل های ارتباطی فرهنگی ایران و اسپانیا بیشتر میان مردم کشورم شناسانده شود، فضایی که مردم اسپانیا هم به شدت به آن علاقه مندند.

مترجم کتاب «راز های نی انبان گالیسیایی» گفت: این کتاب صرفا یک ترجمه نیست، بلکه عهدی بین فرهنگ ها و هنرها است که نویسنده اش یکی از مهم ترین هنرمندان کشور اسپانیا و دنیا در حوزه نوازندگی نی انبان است. کتابی که تلاش می کند جامعه نوازندگان را با هم نزدیک کند.

لیانا شریفیان نوازنده متولد بوشهر، از جمله هنرمندانی است که از کودکی با صدای نی‌انبان و موسیقی جنوب ایران بزرگ شده است. او نوازندگی را نزد پدرش، محسن شریفیان، فرا گرفت و در ادامه مسیر حرفه‌ای خود، برای شناخت و آموزش سازهای مختلف خانواده نی‌انبان، راهی کشورهای گوناگون شد. وی مسیر حرفه‌ای خود را در موسیقی دنبال و در ادامه به گالیسیا در شمال‌غربی اسپانیا رفت و به مدت شش ماه در یکی از مدارس آنجا به آموزش و تمرین گایتای گالیسیایی پرداخت. جالب آنکه

مدیر این مدرسه، خوزه لوئیس فوکسو نویسنده کتاب حاضر، در این مسیر از لیانا شریفیان حمایت کرد و حتی سازی را با طرحی به انتخاب او به وی هدیه داد؛ اتفاقی که به گفته لیانا شریفیان، به نمادی از پیوند میان ۲ فرهنگ تبدیل شد.

شریفیان پس از بازگشت به ایران، آموزش نی‌انبان را ادامه داد و تاکنون بیش از ۵۰۰ هنرجو داشته است. او همچنین در مسیر حرفه‌ای خود، تجربه آموزش و اجرای سازهای مختلف خانواده نی‌انبان را در کشورهای مختلفی از جمله اسپانیا، کانادا، ایرلند، اسکاتلند، اتریش و فرانسه به دست آورده است.