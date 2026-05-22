گفتگوی سازها در همنشینی موسیقی بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های «موزیک تک» با طراحی و دبیری محسن شریفیان و مدیریت پروژه علی مغازه‌ای با محوریت «صداهای جنوب و با درنگی بر موسیقی جنوب ایران» عصر پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت ماه) با حضور مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، علی مغازه‌ای، کیوان فرزین، جمعی از هنرمندان سینما و استقبال قابل توجه مخاطبان در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

این برنامه که با محوریت موسیقی و سازهای جنوب کشور طراحی شده بود با نواختن بوق‌های شاخی مارپیچ در محوطه بیرونی موزه هنرهای معاصر تهران و در کنار بادگیرهای این موزه آغاز شد.

پس از نواختن بوق‌های شاخی، در بخش داخلی موزه و در گالری های مختلف نوازندگان جنوب کشورمان با سازهایشان بخشی از این فرهنگ موسیقایی را به نمایش گذاشتند. در اولین گالری چنگ بازسازی شده بر اساس نمونه چنگ ایلامی نواخته شد و در ادامه لیانا شریفیان نوازنده نی انبان به همراه گروهش بخشی از موسیقی هرمزگان را اجرا کردند.

در یکی دیگر از گالری‌ها، موسیقی آئینی هرمزگان نواخته شد و در بخشی دیگر یکی از نوازندگان با نواختن ساکسیفون تلاقی فرهنگ‌های مختلف از شرق و غرب را به نمایش گذاشت.

اجرای آثاری با سازهای الکترونیکی مانند لیانیک و نیز قطعاتی با حال و هوای موسیقی بوشهر اما با نگاهی مدرن از دیگر بخش‌های این رویداد بود. در پایان این رویداد نیز در کنار «حوض روغن» موزه هنرهای معاصر تهران، آثاری با همراهی ساز نی‌انبان با نوازندگی محسن شریفیان و نوازندگان سازهای عود، کیبورد و کوبه‌ای اجرا شد که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.آخرین اثر نواخته شده توسط محسن شریفیان و گروهش «غبار» نام داشت که به صورت ترکیبی از نمایش و موسیقی اجرا شد.

ساز ابزاری برای گفتگو

محسن شریفیان نوازنده نی انبان و دبیر و طراح این رویداد موسیقی در جمع خبرنگاران گفت: نگاه ما در این رویداد به موسیقی معاصر جنوب ایران بود. در اینجا سازها ابزاری برای گفتمان متفاوت بودند و صرفا موسیقی، مراسم و آئین نبود. تمامی نوازندگان روایت‌های خودشان را ارائه کردند. تصمیم ما این بود شاهد رویدادی باشیم که با یک کنسرت متفاوت و روایت دیگری داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مکان اجرا موزه هنرهای معاصر بود، اجراهایمان نیز متناسب با موزه و به نوعی موسیقی معاصر بوشهر بود البته در بخش اول اجراها اشاره ای به تمدن و جایگاه موسیقی بوشهر در دوره های گذشته داشتیم و شکوه این موسیقی در دوره باستان و ایلامی را به نمایش گذاشتیم و سپس به سراغ موسیقی زنان خلیج‌فارس رفتیم و در ادامه نگاهی به موسیقی هرمزگان داشتیم و پس از آن موسیقی شرق به غرب خلیج‌فارس توسط نوازنده ساکسیفون روایت شد و بعد از آن نیز عود نوازی و در نهایت موسیقی مدرن و الکترونیک را داشتیم.

شریفیان با اشاره بازسازی و اجرا برخی سازها در دوره های مختلفی تاریخی بیان کرد: ما در این اجرا به دنبال بازسازی ساز نبودیم و بلکه هدفمان این بود که به مخاطبان بگوییم که این سازها وجود دارد.

این نوازنده نی انبان با اشاره به همنشینی نوازندگان و خوانندگان موسیقی جوان بوشهر در این رویداد گفت: برای اجرا از هنرمندان جوان دعوت به همکاری کردیم تا بتوانیم شروعی دوباره برای اجراهای موسیقی باشیم و با اجرایمان حال خوب را به مردم هدیه دهیم

وی درباره تداوم رویداد «موزیک تک چهار» برای معرفی بیشتر موسیقی جنوب اظهار کرد: من و همه نوازندگانی که در این رویداد حضور داشتند، بیش از پنجاه نفر بودیم و نشان دادیم که می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم. ادامه آن تا حدی به مسئولان و صدور مجوزهای لازم هم بستگی دارد؛ چون طبیعتاً یک نفر به ‌تنهایی نمی‌تواند چنین کاری را پیش ببرد. این برنامه نیازمند ارتباط و تعامل میان موسیقی و سایر حوزه‌های هنری و برنامه‌ریزی دقیق است تا بتوانیم در قالب این مجموعه، ارتباطی مؤثر با مخاطبان برقرار کنیم.

شریفیان در پایان گفت: در شرایط کنونی زمان مناسبی برای فاصله گرفتن از یکدیگر نیست و نیاز داریم که بیشتر در کنار هم باشیم و موسیقی یکی از مسائلی است که می‌تواند افراد را در کنار هم جمع کند و یکی از خاصیت‌های ساز نیز همین است.

عکس از پرویز گوهری راد است.