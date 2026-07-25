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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

سه بخش بیمارستان احمدنژاد کتالم آماده راه‌اندازی است

سه بخش بیمارستان احمدنژاد کتالم آماده راه‌اندازی است

رامسر- فرماندار رامسر از آماده بودن سه بخش بیمارستان احمدنژاد کتالم برای آغاز فعالیت خبر داد و گفت: با تکمیل بخش چهارم ورفع موانع حقوقی و اداری، زمینه بازگشت خدمات درمانی مطلوب فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان عصر شنبه در نشست بررسی وضعیت بیمارستان احمدنژاد کتالم با حضور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان اظهار کرد: سه بخش این بیمارستان برای ارائه خدمات درمانی آماده شده و بخش چهارم نیز به‌زودی به چرخه خدمت‌رسانی اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به روند پیگیری مشکلات این مرکز درمانی افزود: طی ماه‌های گذشته جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی برای بررسی موانع فعالیت بیمارستان برگزار شده تا راهکارهای لازم برای بازگشت آن به مدار خدمت‌رسانی اتخاذ شود.

فرماندار رامسر درباره وضعیت حقوقی این مجموعه گفت: زمین بیمارستان از سوی خانواده احمدنژاد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار گرفته، اما نبود وقف‌نامه موجب ایجاد ابهاماتی در زمینه مالکیت و مسائل حقوقی شده که بخشی از مشکلات کنونی را رقم زده است.

قبادیان با بیان اینکه در مقطعی پیشنهاد تبدیل این مجموعه به مرکز جامع سلامت مطرح شد، تصریح کرد: این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی از ادامه مدیریت مجموعه انصراف داد و بیمارستان به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شد.

وی ادامه داد: همزمان با راه‌اندازی یک مرکز درمانی در تنکابن و تغییر شرایط، بیمارستان کتالم با کمبود پزشک مواجه شد و این مسئله بر روند ارائه خدمات درمانی به مردم منطقه تأثیر گذاشت.

فرماندار رامسر خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی برای احیای بیمارستان اقدام به جذب کارگزار و اجرای برخی اقدامات زیرساختی کرد، اما به دنبال طرح یک شکایت و ورود دستگاه قضایی، فعالیت این مرکز متوقف و بیمارستان پلمب شد.

قبادیان با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده اظهار کرد: در نشست مشترک با دادستان اعلام شد که از نظر قضایی مانعی برای فعالیت بیمارستان وجود ندارد و تنها لازم است پروانه اولیه بیمارستان صادر شود تا امکان ارائه خدمات با تعرفه دولتی و بهره‌مندی بیماران از پوشش بیمه‌ای فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی این مرکز درمانی گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر موانع حقوقی و اداری را برطرف کنند تا بیمارستان احمدنژاد کتالم هرچه سریع‌تر با ظرفیت مناسب در خدمت مردم کتالم و مناطق اطراف قرار گیرد.

کد مطلب 6898892

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