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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

چمران: چرخ توسعه تهران در میانه جنگ متوقف نمی‌شود

چمران: چرخ توسعه تهران در میانه جنگ متوقف نمی‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت شهری تهران همزمان با تداوم مسیر توسعه کشور، اجرای پروژه‌های عمرانی را بدون وقفه دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌ بهره‌برداری از هفت پروژه تاثیرگذار عمرانی در قالب پویش دویست و بیست و دومین امید و افتخار همراه با اهداء جوایز شهروندان خوش حساب در تهران عصر شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به شرایط کشور و تداوم فعالیت‌های مدیریت شهری اظهار کرد: ما در جنگ با استکبار جهانی، آمریکا و اسرائیل هستیم و این موضوع پیام‌های فراوانی دارد. مهم‌ترین مسئله این است که در کنار انجام وظایف انقلابی و توجه به مسائل کشوری، فعالیت‌های عمرانی خود را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: خداوند متعال یاری خواهد کرد تا به بهای خون شهدای عزیزمان، بتوانیم تهرانی آباد را به همه شهروندان عزیز تحویل دهیم؛ شهری که شایسته مردم باشد و آیندگان نیز با نیت خیر و نام نیک از خدمتگزاران آن یاد کنند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه از تمامی دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد و گفت: از همه کسانی که حضور پیدا کردند و از تمامی افرادی که در اجرای این پروژه سهم و مسئولیتی بر عهده داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

چمران، با آرزوی موفقیت برای تمامی عوامل اجرایی، خاطرنشان کرد: از خداوند بزرگ توفیق همه این عزیزان را مسئلت دارم و امیدوارم با همدلی و تلاش مضاعف، روند توسعه و آبادانی تهران با قدرت ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6898922

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