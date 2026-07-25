به گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌ بهره‌برداری از هفت پروژه تاثیرگذار عمرانی در قالب پویش دویست و بیست و دومین امید و افتخار همراه با اهداء جوایز شهروندان خوش حساب در تهران عصر شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به شرایط کشور و تداوم فعالیت‌های مدیریت شهری اظهار کرد: ما در جنگ با استکبار جهانی، آمریکا و اسرائیل هستیم و این موضوع پیام‌های فراوانی دارد. مهم‌ترین مسئله این است که در کنار انجام وظایف انقلابی و توجه به مسائل کشوری، فعالیت‌های عمرانی خود را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: خداوند متعال یاری خواهد کرد تا به بهای خون شهدای عزیزمان، بتوانیم تهرانی آباد را به همه شهروندان عزیز تحویل دهیم؛ شهری که شایسته مردم باشد و آیندگان نیز با نیت خیر و نام نیک از خدمتگزاران آن یاد کنند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه از تمامی دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد و گفت: از همه کسانی که حضور پیدا کردند و از تمامی افرادی که در اجرای این پروژه سهم و مسئولیتی بر عهده داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

چمران، با آرزوی موفقیت برای تمامی عوامل اجرایی، خاطرنشان کرد: از خداوند بزرگ توفیق همه این عزیزان را مسئلت دارم و امیدوارم با همدلی و تلاش مضاعف، روند توسعه و آبادانی تهران با قدرت ادامه پیدا کند.