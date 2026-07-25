به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از میدان میوه و تره‌بار هروی بازدید کرد.

در جریان این بازدید رئیس شورای شهر تهران از غرف، آجیل و خشکبار، ترشیجات، مرغ و تخم مرغ، گوشت، میوه، فرنگی بازدید و با شهروندان گفتگو کرد.

تشکر شهروندان از کیفیت محصولات، استقبال آنها از میدان میوه و تره‌بار هروی از جمله موضوعاتی بود که توسط مهدی چمران مورد بررسی قرار گرفت.

در انتهای این بازدید، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از تلاش سازمان میادین برای خدمات رسانی به شهروندان، فعالیت بی‌وقفه در ایام جنگ و... تشکر کرد.