فسخ توافقی کاظمیان با پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین کاظمیان پس از حلیه با پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در توافقی دو طرفه قراردادش را فسخ کرد.

او یک فصل در پرسپولیس بازی کرد اما نتوانست چندان نظر کادرمدیریتی و هواداران را جلب کند تا از پرسپولیس جدا شود.