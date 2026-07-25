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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

فسخ توافقی کاظمیان با پرسپولیس

فسخ توافقی کاظمیان با پرسپولیس

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس پس از یک فصل بازی با پیراهن این تیم قراردادش را فسخ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین کاظمیان پس از حلیه با پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در توافقی دو طرفه قراردادش را فسخ کرد.

او یک فصل در پرسپولیس بازی کرد اما نتوانست چندان نظر کادرمدیریتی و هواداران را جلب کند تا از پرسپولیس جدا شود.

کد مطلب 6898962

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