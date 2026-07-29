به گزارش خبرنگار مهر، پروین اخدر ظهر چهارشنبه در دومین نشست کمیته هماهنگی و پیگیری مناسبسازی شهرستان مریوان که با حضور معاون عمرانی فرمانداری، شهردار، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، نمایندگان اداره بهزیستی و اعضای انجمنهای افراد دارای معلولیت در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از مصوبات جلسه پیشین اجرایی شده و موارد باقیمانده نیز باید با جدیت بیشتری از سوی دستگاههای مسئول پیگیری شود.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه مناسبسازی افزود: نتایج بازدید کارشناسان بهزیستی از ادارات، بانکها و اماکن عمومی شهرستان و همچنین وضعیت امتیاز دستگاهها در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴ در این نشست بررسی و تشریح شد.
رئیس اداره بهزیستی مریوان با بیان اینکه مناسبسازی تنها به ایجاد مسیرهای دسترسی محدود نمیشود، گفت: فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور و استفاده برابر افراد دارای معلولیت از خدمات عمومی، اداری و شهری باید در برنامه کاری همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
اخدر در ادامه با اشاره به آمار افراد دارای معلولیت در مریوان عنوان کرد: بیش از ۶ هزار و ۷۴۰ نفر از شهروندان این شهرستان دارای انواع معلولیت هستند که این تعداد حدود سه درصد جمعیت مریوان را شامل میشود.
وی مناسبسازی محیطهای شهری و اداری را از مطالبات مهم جامعه افراد دارای معلولیت دانست و خاطرنشان کرد: دسترسی آسان و ایمن افراد دارای معلولیت به خدمات و فضاهای عمومی، یک ضرورت اجتماعی است و دستگاههای اجرایی باید اجرای مصوبات این حوزه را با جدیت دنبال کنند.
دبیر کمیته هماهنگی و پیگیری مناسبسازی شهرستان مریوان همچنین بر استمرار نظارتها و بازدیدهای کارشناسی تأکید کرد و گفت: شناسایی نقاط ضعف و پیگیری رفع موانع موجود میتواند زمینه حضور مستقلتر و برابر افراد دارای معلولیت در جامعه را فراهم کند.
در پایان این نشست نیز موضوعات مرتبط با مناسبسازی اماکن عمومی، ادارات و بانکها مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مصوبات و رفع موارد اجرا نشده تأکید شد.
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