حسن نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای ویژهای برای تقویت روایتهای مردمی و نخبگانی اربعین و اجرای پیوستهای فرهنگی در مسیرهای جاماندگان اربعین استان مرکزی پیشبینی شده است.
وی افزود: تولید و انتشار روایتهای مردمی در قالبهای متن، صوت و تصویر، اجرای پویش «باید برخاست» و انعکاس جلوههای حضور عاشقان حسینی از مهمترین برنامههای کمیته اطلاعرسانی ستاد اربعین استان مرکزی است.
نجمی تصریح کرد: از ظرفیت رسانهها، هنرمندان، نخبگان و فعالان فرهنگی برای ثبت و تبیین جلوههای مختلف حماسه اربعین حسینی و انتقال پیام معنوی این رویداد به جامعه استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری آیین پیادهروی جاماندگان اربعین در نقاط مختلف استان ادامه داد: این برنامهها با پیوستهای فرهنگی و رسانهای ویژه همراه خواهد بود و دستگاههای متولی موظف شدهاند ظرفیتهای خود را برای برگزاری باشکوهتر این مراسم به کار گیرند.
رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد اربعین استان مرکزی تاکید کرد: اربعین حسینی جلوهای بزرگ از همدلی، ایثار، مقاومت و پیوند فرهنگی ملتهاست و رسانهها نقش مهمی در تبیین این مفاهیم و انتقال پیام عاشورا به نسلهای جدید دارند.
وی افزود: بهرهگیری از شیوههای نوین روایتگری، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تقویت مشارکت مردمی در انعکاس رویدادهای اربعین مورد تاکید است.
نجمی بیان کرد: با تشکیل شبکهای از فعالان رسانهای و فرهنگی، روایتهای متنوعی از حضور زائران، خادمان، موکبها و برنامههای فرهنگی اربعین در سطح استان تولید و منتشر خواهد شد تا تصویری جامع از مشارکت مردم استان مرکزی در این حماسه معنوی ارائه شود.
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