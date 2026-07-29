به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد ذوقی روز چهارشنبه با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: این عملیات بر اساس فرمان ریاست محترم جمهوری در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده است. در بخشی از متن این فرمان آمده است: تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور نیازمند برنامه‌ریزی جامع و اثربخش است و این امر مهم خود مستلزم وجود آمار و اطلاعات درست، دقیق و به‌هنگام است. بر همین اساس، ما در استان آذربایجان شرقی تمامی توان کارشناسی خود را برای تحقق این مطالبه به کار بسته‌ایم.

وی با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین در این فرآیند افزود: نکته حائز اهمیت این است که عملیات حوزه‌بندی در استان به‌صورت آنلاین و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیک اجرا می‌شود. در این سامانه، بخش عمده‌ای از فرآیندها به‌طور اتوماتیک توسط سیستم انجام می‌گیرد که موجب افزایش سرعت و دقت عملیات شده است.

ذوقی یادآور شد: همچنین، یکی از قابلیت‌های برجسته این سامانه، شناسایی و اعلام هوشمند خطاها در نقشه‌های آماری است که بخش بزرگی از اشتباهات احتمالی را پیش از بروز، شناسایی و اصلاح می‌کند.

وی تصریح کرد: مکان‌مند کردن داده‌ها (Geo coding)، استانداردسازی واحد جغرافیایی برای حکمرانی داده‌محور، مدیریت کیفیت داده‌ها، کاهش خطای آماری، بسترسازی برای به‌روزرسانی‌های مستمر و فراهم کردن زیرساخت برای تحلیل‌های فضایی (Spatial Analysis) از اهداف کلیدی این عملیات است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در خصوص جزئیات اجرایی این طرح افزود: حوزه‌بندی سرشماری، زیرساخت اصلی برای گذار به سرشماری ثبتی‌مبنا است. در این فرآیند، عملیات دقیق حوزه‌بندی در ۲۳ شهرستان، ۵۱ بخش، ۷۳ شهر و ۱۵۰ دهستان استان آذربایجان شرقی با بهره‌گیری از نقشه‌های به‌روز و اطلاعات مکانی دقیق انجام خواهد شد.

ذوقی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق این عملیات در این وسعت جغرافیایی، نتیجه همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی استان است تا در نهایت بتوانیم با تولید آمار دقیق، به برنامه‌ریزی‌های پیشران و توسعه‌محور که مورد انتظار دولت است، جامه عمل بپوشانیم.