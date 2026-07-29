به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر محمد جلیلی گفت: در پی پیگیریهای مستمر معاونت آموزشی و معاونت توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجوز جذب اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی شد و انتظار میرود مجوز مربوطه تا هفته آینده به وزارت بهداشت ارسال شود.
رئیس مرکز جذب و امور اعضای هیأت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت افزود: این مجوز پس از طی فرآیندهای قانونی و کارشناسی و با هماهنگی دستگاههای ذیربط صادر شده و زمینه را برای تأمین و تقویت نیروی انسانی هیأت علمی در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی فراهم میکند.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت سرمایه انسانی دانشگاههای علوم پزشکی، از ابتدای این فرآیند، موضوع اخذ مجوزهای استخدامی را بهطور مستمر در دستور کار قرار داده و با پیگیریهای مستمر و تعامل نزدیک با سازمان اداری و استخدامی کشور، زمینه نهایی شدن این مجوز را فراهم کرده است.
جلیلی گفت: بر اساس این مجوز، دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور پس از ابلاغ سهمیهها و دستورالعملهای اجرایی، نسبت به آغاز فرآیند جذب اعضای هیأت علمی پیمانی بر اساس ضوابط، مقررات و نیازهای آموزشی خود اقدام خواهند کرد.
رییس مرکز جذب و امور اعضای هیأت علمی و نخبگان وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: تأمین اعضای هیأت علمی متناسب با نیازهای آموزشی، از الزامات ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی، توسعه فعالیتهای پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای نظام سلامت است. از این رو، نهایی شدن این مجوز، گامی مهم در مسیر اجرای برنامههای وزارت بهداشت برای تقویت زیرساختهای آموزشی و افزایش توانمندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به شمار میرود.
جزئیات مربوط به سهمیههای اختصاصیافته، نحوه توزیع مجوزها و زمانبندی اجرای فرآیند جذب، متعاقباً از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور ابلاغ خواهد شد.
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