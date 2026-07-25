به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی، وزیر نیروی کشورمان و داویت خوداتیان، وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان، در دیداری دوجانبه، آخرین وضعیت همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی و برق را مورد بررسی قرار دادند.

طرفین در این دیدار بر تسریع در اجرا و پایان پروژه ۱۲ ساله خط سوم انتقال برق تأکید کردند و مقرر شد همکاری با یک شرکت ایرانی از طریق سرعت‌بخشی نسبت به تأیید و ارسال صورت‌وضعیت‌ها ادامه یابد. همچنین قول این شرکت برای نصب دکل‌ها در قطعات ۵ و ۶ تا یک ماه آینده داده شده است.

در خصوص پروژه خط سوم انتقال برق، طرفین بر ضرورت تأمین نقدینگی برای سیم‌کشی به عنوان گلوگاه اصلی این پروژه تأکید کردند تا خط با ظرفیت ۲۳۰ کیلوولت برق‌دار شود.

در ادامه این دیدار، وزیر نیرو درخواست احداث نیروگاه برق‌آبی جریانی مغری را مطرح کرد و طرف ارمنستانی با اشاره به توافقات قبلی، از آمادگی خود برای همکاری در احداث این نیروگاه خبر داد. همچنین اعلام شد که یک شرکت عمانی آمادگی خود را برای تأمین مالی و اجرای پروژه نیروگاه مغری اعلام کرده است.

همچنین موضوع کریدورهای برقی ایران-ارمنستان-گرجستان-روسیه نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود. طرف ایرانی با اشاره به مطالعات انجام‌شده، بر توجیه فنی و اقتصادی مبادله برق با ارمنستان و گرجستان در این کریدور تأکید کرد و اعلام آمادگی کرد که خط انتقال برق حدفاصل ارمنستان تا گرجستان توسط شرکت‌های ایرانی احداث شود.

در بخش دیگر این دیدار وزارت نیرو همچنین از برگزاری نشست آتی کارگروه آلودگی رودخانه ارس با توجه به سوابق همکاری‌های مثبت دو جانبه، حمایت کرد.

در حاشیه این نشست، وزیر نیرو با بیان اینکه ایران و ارمنستان دو کشور همسایه و برادر هستند که سابقه‌ای طولانی در روابط تاریخی و همکاری‌های مشترک دارند، به توسعه همکاری‌های دوجانبه کشورها اشاره کرده و گفت: هر دو کشور همواره برای توسعه این روابط تلاش کرده‌اند. هدف سفر وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان، پیگیری و تکمیل برخی پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین آغاز پروژه‌های جدید مشترک است. معتقدم، این سفر از این جهت می‌تواند بسیار مهم و اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مورد توجه برای ما، اتصال شبکه برق ایران به کشورهای شمالی است که ارمنستان یکی از حلقه‌های اصلی این مسیر به شمار می‌رود. در کنار ارمنستان، کشورهای دیگری نیز در این طرح حضور دارند و در حال بررسی هستیم تا پروژه اتصال ایران، ارمنستان، گرجستان و روسیه را عملیاتی کنیم.

وزیر نیرو درباره سایر اهداف نشست مشترک دو کشور، اظهار کرد: موضوع مهم دیگر، توسعه همکاری‌های انرژی است. سال‌هاست ایران به ارمنستان گاز صادر می‌کند و در مقابل، برق دریافت می‌کند. توسعه این همکاری از گذشته در دستور کار بوده و برای آن نیاز به احداث یک خط انتقال جدید وجود دارد. این پروژه اکنون در حال اجراست و در این سفر نیز مذاکراتی برای تسریع روند اجرای آن انجام شد تا با سرعت بیشتری به نتیجه برسد. دیگر محور این گفت‌وگو، پروژه مشترک رودخانه ارس بود. این رودخانه ظرفیت مناسبی برای تولید برق‌آبی دارد و امکان احداث نیروگاهی با ظرفیت حدود ۲۰۰ مگاوات به صورت جریانی در آن وجود دارد. در این خصوص نیز گفت‌وگوهای اولیه انجام شد. البته مطالعات این پروژه پیش‌تر به‌طور کامل انجام شده و اکنون لازم است درباره تأمین مالی و مراحل اجرایی آن تصمیم‌گیری شود.

علی‌آبادی همچنین از گفت‌وگو در زمینه مسائل زیست‌محیطی رودخانه ارس خبر داد و تاکید کرد: هر دو طرف علاقه‌مند به پیگیری این موضوع هستند. البته مسئول مستقیم این حوزه در طرف مقابل شخص دیگری است اما اعلام کردند که موضوع را به مرجع ذی‌ربط منتقل خواهند کرد تا در نشست‌های بعدی مورد بررسی قرار گیرد. در داخل کشور نیز روند توسعه ظرفیت تولید برق ادامه دارد. همان‌طور که می‌دانید، امسال حدود ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. ارمنستان نیز برنامه‌های توسعه‌ای خود را دنبال می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین پروژه مشترکی که میان دو کشور در حال پیگیری است، همان پروژه برق‌آبی رودخانه ارس است که مذاکرات آن از گذشته آغاز شده، مطالعات آن انجام شده و اکنون در مرحله ادامه مذاکرات و تصمیم‌گیری برای اجرای پروژه قرار دارد.

اجرای خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت میان ایران و ارمنستان

همکاری‌های انرژی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در سطح بسیار بالایی قرار دارد. در حوزه انرژی، تبادل گاز و برق میان دو کشور سال‌هاست در جریان است و جمهوری ارمنستان این ظرفیت را دارد که در تمام طول سال برق به ایران صادر کند و در مقابل، گاز دریافت کند. در دیدار امروز نیز این موضوع با وزیر محترم ایران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه و اتصال زیرساخت‌های انرژی دو کشور مورد گفت‌وگو قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مشترک، خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت است که در حال اجراست. البته در مسیر اجرای این پروژه برخی مسائل و موانع وجود دارد که به همین منظور امروز درباره آن‌ها گفت‌وگو و رایزنی کردیم. امیدواریم با همکاری و پیگیری مشترک دو طرف، این پروژه تا پایان سال میلادی به بهره‌برداری برسد.