سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین، ۶ غرفه برای عرضه و معرفی محصولات کشاورزی، فرآوردههای بومی و توانمندیهای تولیدی استان در مسیر حرکت زائران راهاندازی میشود تا علاوه بر معرفی ظرفیتهای کرمانشاه، زمینه عرضه مستقیم محصولات نیز فراهم شود.
وی با اشاره به محل استقرار این غرفهها افزود: این مراکز در ماهیدشت، حمیل، سرپلذهاب، مرز بینالمللی خسروی، نجف اشرف و همچنین در مسیر بازگشت زائران به سمت کرمانشاه در محدوده ماهیدشت مستقر خواهند شد و عملیات نصب سازهها و آمادهسازی زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از آنها در حال انجام است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه این غرفهها تنها به عرضه محصولات کشاورزی محدود نخواهند بود، تصریح کرد: با هماهنگی انجامشده با استانداری کرمانشاه، بخشی از فضای این غرفهها به معرفی و عرضه صنایعدستی استان اختصاص یافته است تا هنرمندان و فعالان این حوزه نیز بتوانند تولیدات خود را به زائران داخلی و خارجی معرفی و عرضه کنند.
کریمی هدف از اجرای این طرح را معرفی ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی استان در کنار خدمترسانی به زائران عنوان کرد و گفت: حضور میلیونها زائر در ایام اربعین فرصت ارزشمندی برای معرفی محصولات شاخص، تولیدات بومی و توانمندیهای استان کرمانشاه در بخش کشاورزی و صنایعدستی به شمار میرود.
وی همچنین از پیشبینی تمهیدات لازم برای پشتیبانی از مواکب خبر داد و افزود: تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مواکب با سهمیه ویژه در دستور کار قرار گرفته است تا خدماترسانی به زائران بدون وقفه انجام شود و مواکب با کمبود کالاهای ضروری مواجه نشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان با استفاده از تمامی ظرفیتهای خود، هم در حوزه تأمین کالاهای اساسی و هم در زمینه معرفی توانمندیهای تولیدی کرمانشاه، در کنار سایر دستگاههای اجرایی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی ایفای نقش خواهد کرد.
کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: همزمان با اربعین حسینی، ۶ غرفه عرضه محصولات کشاورزی، فرآوردههای بومی و صنایعدستی در مسیر تردد زائران برپا میشود.
سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین، ۶ غرفه برای عرضه و معرفی محصولات کشاورزی، فرآوردههای بومی و توانمندیهای تولیدی استان در مسیر حرکت زائران راهاندازی میشود تا علاوه بر معرفی ظرفیتهای کرمانشاه، زمینه عرضه مستقیم محصولات نیز فراهم شود.
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