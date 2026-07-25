اکیپ صیادان غیرمجاز ماهی در سنقروکلیایی دستگیر شدند

حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیطزیست این شهرستان در جریان گشتها و پایشهای مستمر از منابع آبی، موفق به شناسایی و دستگیری یک اکیپ صیاد غیرمجاز ماهی شدند.
وی افزود: مأموران یگان حفاظت محیطزیست حین انجام مأموریتهای نظارتی، به فعالیت غیرقانونی این افراد در صید ماهی مشکوک شده و پس از اقدام بهموقع، موفق شدند متخلفان را شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان سنقروکلیایی با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در بازرسی انجامشده، چند قطعه ماهی که بهصورت غیرمجاز صید شده بود، کشف و ضبط شد و ادوات و تجهیزات مورد استفاده در صید نیز توقیف شد.
امیری با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه محیطزیست گفت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و آبزیان، برای افراد دستگیرشده پرونده تخلف تشکیل و متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی حفاظت از زیستبومهای آبی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز آبزیان را از اولویتهای اداره حفاظت محیطزیست برشمرد و افزود: گشتها و نظارتهای یگان حفاظت محیطزیست در مناطق تحت مدیریت و منابع آبی شهرستان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف زیستمحیطی مطابق قانون برخورد میشود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان سنقروکلیایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بررسی و رسیدگی لازم اقدام شود.
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