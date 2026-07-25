کویت: ما نبودیم! /تکذیب هرگونه مشارکت در عملیات نظامی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، الزین صباح ناصر السعود الصباح سفیر کویت در واشنگتن اعلام کرد که ضمن ادعا خواندن گزارش روزنامه آمریکایی «والاستریتژورنال» مبنی بر مشارکت کویت در عملیاتهای نظامی یا اطلاعاتی علیه ایران، این گزارش را کاملا نادرست دانست.
روزنامه وال استریت ژورنال دیروز (۲ مردادماه) مدعی شد که بحرین و کویت نخستین حملات هوایی مستقیم خود را علیه ایران انجام دادهاند و سایتهای نظامی کشورمان را هدف قرار دادهاند که نشاندهنده تشدید چشمگیر درگیریهای منطقهای است.
در ادامه این گزارش آمد: بحرین و کویت به طور محرمانه با استفاده از جنگندههای خود اهدافی را در ایران مورد اصابت قرار دادهاند؛ اقدامی که نخستین حملات تلافیجویانه مستقیم این دو کشور علیه ایران است.
در این گزارش ادعا شده بود که حملات مذکور انبارهای موشکی و پهپادی ایران را هدف قرار داده و امارات نیز با ارائه اطلاعات و پوشش هوایی از این عملیات پشتیبانی کرده است.
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