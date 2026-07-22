به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد ایالات متحده و عربستان یک توافق همکاری هستهای و همچنین یک توافقنامه تضمینهای دوجانبه امضا کردهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد دو توافق یادشده، مبنای حقوقی یک مشارکت بلندمدت میان دو کشور را فراهم میکند؛ مشارکتی که به گفته واشنگتن، ارزش آن به میلیاردها دلار میرسد و برای چند دهه ادامه خواهد داشت.
وزارت انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد این توافقها با عربستان در راستای تحقق اهداف اقتصادی و راهبردی، از جمله تقویت رژیم عدم اشاعه هستهای منعقد شدهاند.
تأیید این توافق چند روز پس از آن صورت می گیرد که شبکه «سیانان» آمریکا در گزارشی اختصاصی و به نقل از منابع آگاه و اسنادی یکشنبه این هفته فاش کرد که دولت دونالد ترامپ به صورت اولیه با غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان موافقت کرده است؛ رویکردی که ریاض را از اجرای پارهای از ضمانتهای بینالمللی تقویتشده برای پیشگیری از توسعه تسلیحات هستهای معاف میکند.
سی ان ان افزود: پیشنویس این توافق که چارچوب حمایتهای واشنگتن از برنامه هستهای غیرنظامی عربستان را تعیین میکند، با وجود پایان مذاکرات میان دو طرف در اکتبر ۲۰۲۵، همچنان در انتظار امضای نهایی شخص ترامپ است.
در ادامه این گزارش آمده است: پیشنویس این توافق، عربستان را ملزم به پذیرش و اجرای «پروتکل الحاقی» آژانس بینالمللی انرژی اتمی -که اختیارات گستردهتری برای بازرسی و راستیآزمایی به این سازمان میدهد- نخواهد کرد.
بر این اساس، ضمانتهای تصریح شده در این توافق، به جای پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی، تنها منحصر به یک توافق دوجانبه میان واشنگتن و ریاض خواهد بود.
از سوی دیگر، روزنامه «والاستریت ژورنال» در گزارشی فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در یک چرخش آشکار و با نادیده گرفتن ادعاهای پیشین خود، موافقت نهاییاش را با قرارداد کلان و بلندمدت هستهای با عربستان سعودی اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، این توافق ۳۰ ساله که مبالغ نجومی دهها میلیارد دلاری را به جیب شرکتهای پیمانکار آمریکایی سرازیر میکند، عملاً ریاض را به باشگاه کشورهایی با توانایی «غنیسازی اورانیوم» نزدیک خواهد کرد.
در این گزارش آمده است که «کریس رایت»، وزیر انرژی آمریکا و «عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی سعودی، مأموریت یافتهاند تا سند این توافق را که عملاً «هسته غیرنظامی» را پوششی برای توسعه فناوریهای حساس قرار داده است، به امضا برسانند.
واشنگتن مدعی است که این نظارت، راه را بر استفاده نظامی میبندد، اما کارشناسان مسائل راهبردی معتقدند این اقدام، گامی دیگر در مسیر «هرجومرجسازی هستهای» در غرب آسیا و تلاشی برای مقابله با قدرت دفاعی ایران است.
نظر شما