علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی، تا پایان هفته جاری، هوای استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد، غالباً به صورت ملایم، مهمترین پدیده جوی خواهد بود.
وی با اشاره به روند تغییرات دمایی استان افزود: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان امروز و فردا (یکشنبه) تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت، اما از روز دوشنبه تا سهشنبه در نواحی مرکزی، شمالی و نیمه شرقی استان و از روز سهشنبه تا پنجشنبه در مناطق گرمسیر، افزایش محسوس دما مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این بازه زمانی، بیشینه دمای هوا در مناطق معتدل استان به طور غالب بین ۴۱ تا ۴۳ درجه سلسیوس و در نواحی گرمسیر بین ۴۶ تا ۴۹ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.
زورآوند با بیان اینکه از روز چهارشنبه روند تغییرات دما در برخی مناطق استان متفاوت خواهد شد، گفت: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، بیشینه دمای هوا در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان بهتدریج و به آرامی کاهش مییابد، هرچند همچنان هوای گرم در سطح استان تداوم خواهد داشت.
وی با اشاره به دمای ثبتشده در شبانهروز گذشته اظهار کرد: قصرشیرین با ثبت دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان و سرپلذهاب با ۴۲ درجه سلسیوس در رتبه بعدی گرمترین مناطق کرمانشاه قرار گرفتند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان، بیماران و افرادی که در فضای باز فعالیت میکنند، خواست با توجه به افزایش محسوس دمای هوا، از قرار گرفتن غیرضروری در معرض تابش مستقیم خورشید بهویژه در ساعات گرم روز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و ایمنی را برای پیشگیری از گرمازدگی جدی بگیرند.
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