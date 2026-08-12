علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا یکشنبه هفته آینده صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت، در بعضی ساعات شاهد وزش باد خواهیم بود که غالباً ملایم خواهد بود و شرایط جوی پایداری در بیشتر نقاط استان حاکم است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در مناطق شرقی استان، در برخی ساعات احتمال رشد ابر وجود دارد که از مهمترین پدیدههای جوی مورد انتظار طی روزهای آینده خواهد بود.
زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا امروز چهارشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و دما در بیشتر نقاط استان تقریباً در همین محدوده باقی میماند.
وی ادامه داد: از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده، متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان بهصورت مختصر و بهآرامی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، طی این مدت پدیده جوی قابل توجهی در استان انتظار نمیرود و شرایط عمدتاً آرام خواهد بود.
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