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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

کشف و ضبط سه دستگاه ماینر غیرمجاز در قم

کشف و ضبط سه دستگاه ماینر غیرمجاز در قم

قم - مجری جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: در جریان گشت‌زنی سه دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یک واحد مسکونی در قم شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی اظهار کرد: سه دستگاه ماینر غیرمجاز، در جریان بازدیدهای تخصصی با مشارکت کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان و عوامل پلیس امنیت اقتصادی، از یک واحد مسکونی کشف و جمع‌آوری شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز اظهار کرد: هم‌استانی‌ها می‌توانند هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه «سمات» گزارش کنند.

نجفی ادامه داد: طرح شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز به‌صورت مستمر در حال اجراست و بر اساس دستورالعمل جدید، سقف پاداش پرداختی به گزارش‌دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه «سمات» اطلاع دهند.

کد مطلب 6899044

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