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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

نحوه گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و مصارف مشکوک برق

نحوه گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و مصارف مشکوک برق

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از شهروندان خواست آدرس مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و مصارف غیرمجاز و نامتعارف برق را از طریق پیامک گزارش کنند؛ گزارش‌های مؤثر مشمول پاداش نقدی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد شهروندان می‌توانند تخلفات مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز را با ارسال آدرس محل موردنظر به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند.

بر اساس این اطلاعیه، برای گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

همچنین شهروندان می‌توانند مصارف غیرمجاز و نامتعارف برق را نیز از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع دهند.

طبق اعلام این شرکت، گزارش‌های مؤثر و قابل پیگیری در این بخش نیز مشمول پاداش نقدی خواهند شد.

کد مطلب 6900685
علی فروزانفر

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