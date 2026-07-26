خبرگزاری مهر، گروه استانها - حمیدرضا عبدالمنافی: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، فعالیت مواکب ایرانی در شهرهای مقدس عراق وارد مرحله تازهای میشود؛ مواکبی که هر یک بخشی از بار خدمترسانی به میلیونها زائر را بر دوش دارند.
در میان این مراکز، موکب مرکزی امام علی (ع) استان البرز در نجف اشرف طی سالهای اخیر به یکی از شاخصترین پایگاههای خدمترسانی زائران تبدیل شده است؛ مجموعهای که در مجاورت صحن حضرت زهرا (س) و پایین پله های برقی این صحن قرار دارد و امروز علاوه بر خدمات اربعین، چشمانداز تبدیل شدن به یک زائرسرای دائمی را دنبال میکند.
آنچه امروز از این موکب به عنوان قلب تپنده فعالیتهای البرزیها در نجف یاد میشود، حاصل سالها برنامهریزی، مشارکت مردمی و توسعه زیرساختهایی است که با محوریت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز شکل گرفته است.
اکنون نیز مسئولان این ستاد از آغاز طراحی زائرسرایی هفتطبقه خبر میدهند؛ پروژهای که میتواند فصل تازهای برای حضور استان البرز در نجف اشرف رقم بزند.
از یک پایگاه خدمترسانی تا موکب شاخص البرز
موکب امام علی (ع) استان البرز فعالیت خود را در قالب برنامههای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و با مشارکت هیئتهای مذهبی، خیران و صدها خادم داوطلب آغاز کرد.
هدف از راهاندازی این مجموعه، ایجاد مرکزی واحد برای ساماندهی ظرفیتهای مردمی استان در ایام اربعین و ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و برنامههای فرهنگی به زائران بوده است.
با توسعه صحن حضرت زهرا(س) در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)، محل استقرار این موکب در یکی از پرترددترین نقاط نجف انتخاب شد؛ موقعیتی که دسترسی آسان زائران را پس از خروج از صحن فراهم کرده و موجب شده است موکب البرز در میان زائران ایرانی به یکی از شناختهشدهترین مراکز خدمترسانی تبدیل شود.
امروز این موکب تنها یک محل توزیع غذا نیست، بلکه مجموعهای چندمنظوره محسوب میشود که خدمات اسکان، پذیرایی، برنامههای فرهنگی، درمانی، مراسم عزاداری، نماز جماعت و فعالیتهای ویژه کودک و نوجوان را در کنار یکدیگر ارائه میدهد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموعهای حدود ۶ هزار مترمربعی سالهاست در اختیار استان البرز قرار گرفته است.
احمد رحمانیان اظهار کرد: این مجموعه صرفاً برای ایام اربعین در اختیار البرز نیست، بلکه در تمام طول سال به عنوان پایگاه نگهداری تجهیزات و امکانات مواکب استان مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه تمامی تجهیزات زیرساختی مواکب البرز در این محل نگهداری میشود، افزود: حفظ این مجموعه نیازمند مراقبت دائمی است و به همین دلیل در تمام طول سال نگهبانان به صورت مستمر در محل حضور دارند و تمامی هزینههای نگهداری نیز از سوی ستاد استان تأمین میشود.
وی افزود: امسال نیز موکب مرکزی البرز از همین مجموعه به زائران خدمت خواهد کرد و خوشبختانه نه تنها این پایگاه حفظ شده، بلکه زمینه توسعه آن نیز فراهم شده است.
وی تأکید کرد: حفظ این مجموعه به معنای حفظ یکی از مهمترین سرمایههای زیرساختی استان البرز در نجف است؛ سرمایهای که طی سالهای گذشته نقش مهمی در خدمترسانی به زائران ایفا کرده است.
پیگیری برای تثبیت سهم البرز در نجف
رحمانیان با اشاره به اینکه مردم استان البرز باید سهم مشخصی از زیرساختهای خدمترسانی در نجف داشته باشند، گفت: بیش از یک سال است که موضوع اختصاص بخشی از این زمین برای احداث زائرسرای دائمی استان را دنبال میکنیم.
وی افزود: این موضوع در جلسات مختلف با حضور مسئولان استان، از جمله نماینده ولیفقیه در البرز و استاندار، مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه امروز این پیگیریها به مرحله طراحی پروژه رسیده است.
به گفته رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات البرز، اکنون توافقهای اولیه برای اجرای طرح حاصل شده و مراحل طراحی در حال انجام است.
زائرسرای هفتطبقه در دستور کار
رحمانیان با تشریح جزئیات پروژه اظهار کرد: بر اساس طراحی اولیه، سه بلوک در این مجموعه احداث خواهد شد.
وی توضیح داد: یک بلوک به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور اختصاص مییابد، یک بلوک به طور کامل متعلق به استان البرز خواهد بود و یک بلوک نیز به صورت مشترک برای استقرار بخشهای خدماتی از جمله آشپزخانه، سالن غذاخوری و تأسیسات مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته وی، بلوک اختصاصی البرز در هفت طبقه احداث خواهد شد و میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای اسکان و خدماترسانی زائران استان را برطرف کند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات البرز افزود: در صورت نهایی شدن طراحی، آمادگی وجود دارد که عملیات اجرایی این پروژه در آبان یا آذر امسال با برگزاری آیین کلنگزنی آغاز شود.
خدماتی که محدود به اربعین نیست
رحمانیان تأکید کرد که هدف از اجرای این پروژه تنها خدمترسانی در ایام اربعین نیست.
وی گفت: این مجموعه در تمام طول سال میتواند برای اسکان زائران کمبضاعت، خادمان، خیران، اصحاب رسانه و سایر افرادی که در حوزه فعالیتهای ستاد همکاری دارند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، ایجاد چنین زیرساختی موجب میشود استان البرز برای نخستین بار از یک مرکز دائمی و سازمانیافته در نجف برخوردار شود؛ مرکزی که علاوه بر ایام اربعین، در مناسبتهای مختلف مذهبی نیز ظرفیت ارائه خدمات خواهد داشت.
ظرفیتی که هر سال بزرگتر میشود
بررسی آمارهای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات البرز نیز نشان میدهد ظرفیت خدمترسانی موکب امام علی (ع) طی سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته است.
بر اساس آمارهای رسمی، این موکب در اربعین سال گذشته امکان اسکان روزانه حدود ۱۲ هزار زائر و توزیع ۳۶ هزار وعده غذایی در شبانهروز را فراهم کرده بود؛ آماری که آن را در زمره بزرگترین مواکب استان البرز قرار میدهد.
از سوی دیگر، مردمی بودن این مجموعه همچنان مهمترین ویژگی آن به شمار میرود. بخش عمده هزینههای تجهیز، آمادهسازی و اداره موکب از محل کمکهای خیران، نذورات مردمی و مشارکت خادمان داوطلب تأمین میشود و هر سال پیش از آغاز موج اصلی زائران، گروههای مختلف خادمان البرزی برای آمادهسازی زیرساختها راهی نجف اشرف میشوند.
بر اساس برنامهریزی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز، اربعین امسال نیز بیش از ۸۰ موکب از این استان در شهرهای مقدس عراق و مسیر پیادهروی نجف تا کربلا فعالیت خواهند کرد، اما موکب مرکزی امام علی (ع) همچنان مهمترین پایگاه خدمترسانی البرزیها در نجف خواهد بود؛ مجموعهای که اکنون با حفظ زیرساختهای موجود و آغاز مسیر احداث زائرسرای دائمی، خود را برای ایفای نقشی پررنگتر در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان اسلام آماده میکند.
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