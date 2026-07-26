به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در جریان نشست کاخ سفید طی روز جمعه مقابل ترامپ نسبت به وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نگرانی کردند.

بر اساس این گزارش، ترامپ در نشست مذکور مدعی شد که راهکار سیاسی را در قبال ایران ترجیح می دهد اما در عین حال تمام گزینه ها روی میز است!

دولت ترامپ پیامدهای هر گونه تشدید تنش با ایران را تا بعد از ظهر روز جمعه بررسی کرد. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز طی رایزنی هایشان با مسئولان دولت ترامپ خواهان خویشتن داری آنها شدند!

در این گزارش آمده است که ترامپ به صورت محرمانه از مذاکره کنندگان آمریکایی خواسته به مذاکرات ادامه دهند و در عین حال علنا اعلام کرده که گزینه حمله همه جانبه علیه ایران را بررسی می کند.

در حلقه افراد نزدیک به ترامپ و یا عناصر داخل پنتاگون تنها عده کمی معتقدند که گزینه های تشدید تنش به نتایج مطلوب منجر می شود.