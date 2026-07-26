سفیر آمریکا در سازمان ملل: ترامپ به دنبال گزینه دیپلماسی با ایران است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد امروز یکشنبه در سخنانی بار دیگر به تکرار ادعاهای واهی مقامات این کشور در خصوص «گزینه دیپلماسی با ایران» شد!
سفیر آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که دونالد ترامپ به دیپلماسی با ایران فرصت داده است!
مایک والتز سپس مدعی شد: ترامپ، به مذاکرات با ایران کمی فرصت میدهد!
این مقام آمریکایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آمریکایی ها میتوانند انتظار داشته باشند که جنگ ترامپ علیه ایران تا پایان سال پایان یابد، ادعا کرد: من قصد ندارم نوعی جدول زمانی برای آن تعیین کنم. رئیس جمهور همه گزینهها را روی میز دارد. او در حال بررسی گزینه های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی در خصوص ایران است تا به هدفی بسیار راهبردی دست یابد. ترامپ بر این مسئله متمرکز است!
وی در تلاش برای نمایش نوعی عدم انسجام در نهادهای داخل ایران با هدف بهره برداری سیاسی و رسانه ای، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: آنچه رئیس جمهور در حال حاضر انجام میدهد و ما همواره شاهد آن بودهایم این است که به روند مذاکرات فرصت و مجال میدهد. مذاکرات در جریان است و در تمامی سطوح پیگیری میشود. با این حال، آنچه پیوسته شاهد آن هستیم، وجود اختلاف نظر درون حکومت ایران است؛ نوعی کشمکش داخلی در جریان است! برخی به دنبال رهنمودهای رهبری هستند، در حالی که گروهی دیگر میخواهند مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند. این وضعیت، دستیابی به یک راهحل معقول را از منظر دیپلماتیک بسیار دشوار و چالش برانگیز میسازد!
کریستن ولکر خبرنگار انبیسی پرسید: ما اکنون در ۵ ماهگی تنش ها با ایران هستیم. آیا این جنگ تا سال جدید تمام خواهد شد؟
والتز چنین پاسخ داد: این جنگ ۴۷ سال است که ادامه دارد.
ادعای دروغین و واهی فرصت ترامپ به دیپلماسی با ایران در حالی مطرح می شود که ۲ تجاوز پیشین این کشور به تهران دقیقا در میانه رایزنی های غیرمستقیم تهران-واشنگتن رخ داد و جهانیان اثبات کرد که آمریکا به دنبال گفتگو نیست.
والتز در ادامه اذعان کرد که ذخایر تسلیحاتی کشورش به شدت کاهش یافته است، اما در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر کمبودهای نظامی واشنگتن در برابر قدرت دفاعی تهران، بایدن را مقصر این وضعیت دانست و گفت: باید در اینجا کمی به عقب برگردیم و به موضوع نگاه کنیم؛ بخش زیادی از ذخایر ما به خاطر بایدن تخلیه شد!
این مقام آمریکایی با اتخاذ مواضعی متناقض مدعی شد که ذخایر تسلیحاتی کشورش تمام نشدهاند، اما در عین حال تأکید کرد، کسانی که چنین حرفهای بیاساسی را به بیرون درز میدهند، سزاوار زندان هستند.
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