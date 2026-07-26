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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

۵۵۰۰ زائر خارجی از مرز بازرگان برای پیاده روی اربعین حسینی تردد کردند

۵۵۰۰ زائر خارجی از مرز بازرگان برای پیاده روی اربعین حسینی تردد کردند

ارومیه - فرماندار ماکو گفت: از ابتدای شروع تردد زائران اربعین حسینی در مرز بازرگان از ۲۵ تیرماه تا ظهر امروز پنج هزار و ۵۰۰ نفر راهی کربلای معلی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از مرز بازرگان و روند تردد زائران خارجی اظهار کرد: تردد زائران اربعین حسینی از روز ۲۵ تیرماه از مرز بازرگان آغاز شده و تا امروز ظهر یکشنبه پنج هزار و ۵۰۰ زائر خارجی در قالب ۴۲ اتوبوس از این مرز تردد کرده اند.

وی ادامه داد: روند تردد زائران به حالت عادی و در کمترین زمان ایستایی در مرز بازرگان انجام می شود و مشکلی در خصوص خدمات رسانی به زائران نداریم.

تاجفر با بیان اینکه ۷ موکب در مرز بازرگان و داخل شهر برای خدمات رسانی به زائران دایر شده است، گفت: در این راستا ۵ موکب فرهنگی، اسکان و پذیرایی در داخل پایانه است.

فرماندار ماکو با اشاره به اینکه امنیت در مرزها و شهر ماکو برقرار است، عنوان کرد: با توجه به همزمان نهضت عاشورای حسینی و مقاومت ملی تلاش می شود این نهضت از طریق زائران اربعین حسینی به سایر انسان های آزاد اندیش نیز منتقل شود.

تاجفر در ادامه با تاکید بر تقویت و توسعه مرزهای استان، اظهار کرد: برای توسعه و تقویت در مرزهای این شهرستان بازارچه ساری سو بزودی نهایی شده و راه اندازی می شود.

فرماندار ماکو در خصوص صف کامیون های ترانزیتی در مرز بازرگان افزود: روزانه ۳۲۰ کامیون ترانزیتی از مرز بازرگان تردد می کنند برای کاهش این صف و توقف ایستایی کامیون های تزانزیتی به ۵۰۰ دستگاه برسد.

کد مطلب 6899735

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