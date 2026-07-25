به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ستاد اربعین استان، اظهار کرد: استان البرز به عنوان یکی از استان‌های معین ایلام، مسئولیت بخشی از خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مرز مهران را بر عهده دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و مردمی استان با هماهنگی کامل برای برگزاری باشکوه این حماسه عظیم آماده شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۶ جلسه ستاد اربعین استان و بیش از ۵۰ جلسه کمیته‌های تخصصی ۱۵ گانه با حضور فرمانداران، شهرداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان مواکب، اتاق‌های اصناف، بازرگانی، تعاون و سایر مجموعه‌های مرتبط برگزار شده است تا تمامی الزامات، دستورالعمل‌ها و هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران بررسی و نهایی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با بیان اینکه خدمت‌رسانی مواکب البرز تنها به مرز مهران محدود نخواهد بود، تصریح کرد: مواکب استان علاوه بر استقرار در نقطه صفر مرزی مهران، در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا و همچنین شهرهای زیارتی نجف اشرف، کربلای معلی، سامرا و کاظمین نیز به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمات ارائه خواهند کرد.

سیف با اشاره به فعالیت موکب مرکزی استان در میدان اربعین شهر مهران و شهر مقدس نجف، خاطرنشان کرد: این مراکز به عنوان پایگاه‌های اصلی استان البرز، با ظرفیت مناسب برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پشتیبانی به زائران تجهیز شده‌اند.

وی ادامه داد: در مجموع ۸۹ موکب از استان البرز با مشارکت مردم، خیران، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی، مجموعه‌های امدادی و خدماتی و با حضور بیش از چهار هزار خادمیار، مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را بر عهده خواهند داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز با تشریح بخشی از اقدامات اجرایی استان گفت: اعزام ۱۲۰ نیروی خدمات شهری به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات برای انجام امور خدماتی و نظافت بخشی از شهر مهران، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین ۱۳۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری برای جابه‌جایی زائران در مرزهای مهران و قصرشیرین، ۱۵۰ نفر از نیروهای تخصصی فرماندهی انتظامی استان برای کمک به تأمین نظم و امنیت و نیز اکیپ‌های تخصصی شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق، اورژانس، آتش‌نشانی و جمعیت هلال‌احمر به همراه تجهیزات مورد نیاز به مناطق هدف اعزام خواهند شد.

سیف تأکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران اربعین تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت گسترده مردم امکان‌پذیر است و امیدواریم امسال نیز با انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و روحیه جهادی، شاهد برگزاری باشکوه‌ترین مراسم اربعین و ارائه خدمات شایسته به عاشقان سیدالشهدا(ع) باشیم.