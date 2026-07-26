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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۱

حضور آیت الله اعرافی در زیارت اربعین و تقدیر از مواکب

حضور آیت الله اعرافی در زیارت اربعین و تقدیر از مواکب

قم- مدیر حوزه‌های علمیه در سفری فشرده در پیاده روی اربعین اباعبدالله علیه السلام شرکت و از برخی از مواکب ایرانی و عراقی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در سفری فشرده در پیاده روی اربعین اباعبدالله علیه السلام شرکت و از برخی از مواکب ایرانی و عراقی بازدید کرد.


بر اساس این گزارش، مدیر حوزه های علمیه ضمن تجلیل از مشارکت تاریخی ملت عراق در مراسم تشییع پیکر امام شهید ، از مهمان نوازی و کرامت عشایر و قبایل عراق در اربعین حسینی و نیز هدایت ها و ارشادات مرجعیت عالی و علمای حوزه نجف و تلاش های مسوولان حکومتی تقدیر کرد.

آیت الله اعرافی در این سفر ملاقات هایی با مراجع و شخصیت های نجف اشرف، خواهد داشت و در همایش تجلیل از امرای قبایل و شیوخ عشایر و مداحان و شعرای عراقی حضور پیدا کرده و در همایش نداء الاقصی در کربلای معلی سخنرانی خواهد داشت.

کد مطلب 6899193

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