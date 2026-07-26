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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

تیم میانداری و مرشدی خراسان جنوبی بر سکوی سوم کشوری ایستاد

تیم میانداری و مرشدی خراسان جنوبی بر سکوی سوم کشوری ایستاد

بیرجند- رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی گفت: تیم میانداری و مرشدی استان با شایستگی بر سکوی سوم کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رقابت های میانداری و مرشدی رده سنی نونهالان و نوجوانان قهرمانی کشور به میزبانی استان گلستان، نمایندگان شایسته تیم اعزامی خراسان جنوبی توانستند با اجراهای خوب و زیبای خود در مجموع پس از استان اصفهان و تهران با شایستگی بر سکوی سوم کشور قرار گیرند.

رئیس ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی تأکید کرد: در این مسابقات که با حضور برترین مرشدان و مربیان بیش از ۲۰ استان سراسر کشور برگزار می شد، "بشیر عابدی" مرشد نونهال خراسان جنوبی و "ابوالفضل وارسته " میاندار نونهال خراسان جنوبی توانستند مدال برنز این دوره از مسابقات را به ارمغان آوردند.

مقری ادامه داد: "طاها غفاری" و "امیرعلی یاری" مرشد و میاندار نوجوان خراسان جنوبی با ارائه ی اجرای خوب و کسب امتیازات بالا توانستند به امتیاز مجموع تیم اعزامی کمک بزرگی نمایند تا در نهایت تیم خراسان جنوبی بر سکوی کشوری بایستد.

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی تصریح کرد: بدین ترتیب علی اصغر اکبری و محمدحسین خدابخشی به عنوان مربیان تیم اعزامی استان یک بار دیگر توانستند تیم تحت رهبری خود را با موفقیت به سکوی کشوری برسانند.

کد مطلب 6899207

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