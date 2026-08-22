مدال طلای کشور بر گردن نونهالان ورزش زورخانه ای خراسان جنوبی 

حجت الاسلام حامد مقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نونهالان خراسان جنوبی همواره در ورزش زورخانه ای و پهلوانی افتخار آفریده اند.

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی گفت: جشنواره و رقابتهای قهرمانی نونهالان کشور با عنوان بزرگداشت و یادبود شهدای جاویدالاثر مدرسه میناب به میزبانی همدان با رقابت بیش از ۳۶۰ شرکت کننده از ۲۷ استان کشور به پایان رسید و نام استان ما در این برنامه درخشید.

وی ادامه داد: در بخش رشته تیمی ، تیم قدرتمند نونهالان خراسان جنوبی با یک اجرای عالی توانست مدال طلای این دوره از رقابت ها را از آن خود نماید.

مقری بیان کرد: همچنین در بخش مهارت های فردی نمایندگان خراسان جنوبی توانستند ۶ مدال ارزشمند کشوری دیگر را به ارمغان آورند.

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی مربیان این تیم ها آقای علی اصغر اکبری، آقای محمدحسین خدابخشی، آقای مصطفی ملایی بودند.

مقری یادآور شد: این موفقیت ارزشمند و کسب ۱۳ مدال کشوری را خدمت قهرمانان ، مربیان و جامعه ورزش باستانی خراسان جنوبی تبریک عرض می کنیم.

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی تأکید کرد: امیدوارم همیشه شاهد درخشش ورزشکاران استان به ویژه در ورزش های پهلوانی و زورخانه ای باشیم.