سرمست: تعامل مردم، دولت، نظامیان و دیپلماسی رمز پیروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه شنبه با حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی اظهار کرد: آذربایجان هم در دو جنگ تحمیلی اخیر و هم در حوادثی که دی ماه سال گذشته رقم خورد بسیار خوش درخشید و همانطور که رهبر شهید در آخرین دیدار خود با مردم این خطه فرمودند، آذربایجان، ایران را سربلند کرد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: چالش‌های جنگ ۴٠ روزه کمتر از بقیه حوادث نبوده است. ما در حال دفاع تمام عیار از کیان مملکت و نظام در تمامی حوزه ها هستیم و این دفاع و مقاومت جانانه از چهار رکن اساسی برخوردار است.

استاندار تصریح کرد: رکن اول دفاع از مملکت و نظام مردم ایران بوده اند که حضور آنها در تمامی لحظات جنگ مایه مباهات و افتخار است. این موهبت باید به عنوان سرمایه اجتماعی و ملی ارج نهاده شود. رکن دوم نظامیان ما هستند که جان بر کف از نظام و مملکت پاسداری کرده و درخت انقلاب را با خون خود آبیاری کردند.

وی در ادامه افزود: رکن سوم پیروزی، دولت و دولتمردان هستند که علی رغم شرایط محاصره، تحریم و جنگ تحمیلی با تمام توان برای تأمین معیشت و رفاه مردم تلاش می کنند. ارگان هایی که اجازه نداده اند علی رغم شرایط جنگی کمبودی در تأمین مایحتاج عمومی در بطن جامعه احساس شود.

وی با اشاره به نقش دستگاه دیپلماسی در تکمیل پیروزی مردم ایران عنوان کرد: رکن چهارم موفقیت ما دستگاه دیپلماسی و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران هستند که با تمام توان سعی دارند پیروزی حاصل شده در میدان نبرد را در صحنه دیپلماسی و میز مذاکرات نهایی کنند.

سرمست در ارتباط با تعامل سازنده در سطح استان میان دستگاه های مختلف گفت: حضور معنادار مردم در سطح استان باید حفظ شود و نباید کوچکترین افتراق و جدایی میان مردم و مسئولین و دیگر اقشار جامعه ایجاد گردد. باید تقسیم کار میان اشخاص و دستگاه های مختلف و در چارچوب نگرشی سیستمی به هم افزایی منجر شود تا بتوان در برابر دشمن غدار و حیله گر انسجام ملی را حفظ کرد.

استاندار در پایان سخنان خود تأکید کرد: زمان، زمانِ همدلی، همگرایی و هماهنگی است. هدف واحد و نهایی پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ نابرابر و تحمیلی است که انشاالله با حفظ وحدت و یکپارچگی تأمین شده و زمینه اقتدار بیش از پیش ایران را در منطقه فراهم خواهد آورد.