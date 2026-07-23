به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح پنجشنبه در نشست صمیمی با روسا و اعضای فعال تشکلها و اتحادیههای کارگری آذربایجانشرقی، اظهار کرد: اگر تولید نباشد، اشتغالی نیز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین امروز محور مشترک کارگر و کارفرما، تولید است و وظیفه دولت نیز حمایت از چرخ تولید و فراهم کردن زمینهٔ استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد آذربایجان شرقی افزود: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و همین ظرفیت موجب شده که فعالان اقتصادی با وجود همه مشکلات، مسیر تولید را با اتکا به توان خود ادامه دهند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در اوج شرایط جنگ، از تمامی اختیارات تفویضشده از سوی رئیسجمهور برای تأمین نیازهای مردم، حفظ تولید و صیانت از اشتغال استفاده شده است، تصریح کرد: تلاش ما این بود که کمترین شوک به معیشت خانوادهها و امنیت شغلی کارگران وارد شود.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیریهای مستمر مدیریت استان در سطح ملی، گفت: هر هفته در قالب «دوشنبههای کاری» در تهران، مسائل و مشکلات اقتصادی، تولیدی و سرمایهگذاری استان را بهصورت جدی دنبال میکنیم.
وی درباره تعیین تکلیف شرکت ماشینسازی تبریز نیز اظهار کرد: واگذاری این مجموعه در دستور کار دولت قرار دارد، اما باید با رعایت اصل اهلیت انجام شود تا برند ارزشمند ماشینسازی و جایگاه صنعتی آذربایجان شرقی حفظ گردد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به برنامههای این استان برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، حمایت از اشتغال بانوان و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد و بر پیگیری مطالبات مطرحشده از سوی تشکلهای کارگری از طریق دستگاههای اجرایی و مراجع ملی تأکید نمود.
گفتنی است در این نشست، ۲۰ نفر از نمایندگان تشکلهای کارگری به بیان مهمترین مشکلات و پیشنهادهای خود در حوزههای معیشت، اشتغال، تولید، بیمه و بازنشستگی پرداختند.
نظر شما