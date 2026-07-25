به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار برق پروژههای عمرانی استان، اظهار کرد: با توجه به اجرای پروژه بهسازی آزادراه تبریز-زنجان، برق کارخانههای تأمینکننده آسفالت این پروژه به هیچ عنوان نباید در طول اجرای عملیات قطع شود.
وی همچنین از شرکت برق منطقهای، شرکت توزیع نیروی برق استان و شرکت توزیع برق شهرستانها خواست در کوتاهترین زمان ممکن، برنامه عملیاتی زمانبندیشده برای استقرار پنلهای خورشیدی در بخشهای مسکونی، تجاری و مجتمعهای اداری در مناطق شهری و روستایی را ارائه کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان، افزود: در شرایط کنونی، بهترین راهکار برای مدیریت ناترازی برق، گسترش استفاده از انرژی خورشیدی است و باید از ظرفیت شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی برای افزایش تولید برق خورشیدی بهره گرفت.
سرمست با بیان اینکه اجرای این طرحها نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است، تصریح کرد: برای تحقق این هدف باید از فعالیتهای جزیرهای پرهیز و با رویکردی سیستمی، زمینه اجرای پروژههای انرژی خورشیدی فراهم شود.
وی ادامه داد: در کنار توسعه مزارع خورشیدی در مقیاس صنعتی، لازم است تفاهمنامه منعقدشده میان شورای هماهنگی بانکهای استان و نهادهای حمایتی، بهویژه کمیته امداد امام خمینی (ره)، برای نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی در مناطق روستایی با جدیت پیگیری شود.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تسریع در تدوین برنامه عملیاتی ایجاد خط اعتباری استانی از سوی شورای هماهنگی بانکهای استان برای دوگانهسوز کردن نانواییها شد.
وی همچنین تأکید کرد: اتحادیه نانواییهای استان باید نسبت به ثبت درخواست دریافت سوخت جایگزین در سامانه مربوطه اقدام کند و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز با ذخیرهسازی سوخت، آمادگی لازم برای استفاده در شرایط اضطراری را فراهم سازد.
در این جلسه، مدیران شرکت برق منطقهای، شرکت توزیع نیروی برق استان، شرکت توزیع برق شهرستانها و شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی نیز گزارش عملکرد سهماهه نخست سال جاری خود را در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت زیرساختهای حیاتی ارائه کردند.
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