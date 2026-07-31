«تابستان» شنیدنی شد؛ هیچ «شیاری» از این آلبوم بداهه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، «تابستان» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که به تازگی با هنرمندی و آهنگسازی مهدی رضانیا از هنرمندان عرصه سنتورنوازی در قالب یک پروژه تک نوازی مشتمل بر ۱۱ آهنگ پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«رویای تابستان»، «کنار شمعدانی ها»، «خورشید تابان»، «عطش تابستان»، «در باغ ایرانی»، «خاطره تابستان»، «صبح تابستان»، «رقص فواره کوچک»، «ظهر تابستان»، «غروب تابستان»، «جشن تابستان» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

مهدی رضانیا درباره این اثر نوشته است:

«تابستان» سومین آلبوم تک نوازی من است. آلبوم نخست، «سلامی به آفتاب» را با هدف آهنگسازی ساختم که بیشتر در بستر «قطعه سازی» بودند و تأثیر گرفته از سبک استاد اردوان کامکار.

آلبوم دوم، «گوهرهای ردیف» را با هدف ارائه‌ای شخصی از ردیف موسیقی ملی و به ویژه تأکید بر سکوت‌ها تولید کردم.

«تابستان» تلاشی برای ترکیب این ۲ نگاه مختلف به موسیقی سازی؛ ساختن موسیقی (در مقابل بداهه‌پردازی) با توجه به یک مفهوم و از سویی ماندن در فضای موسیقی دستگاهی است.

ساختن قطعه، معمولاً با یک مفهوم آغاز می‌شود که نام قطعه می‌تواند معرف آن باشد. اما در فضای موسیقی دستگاهی، گوشه‌ها از پیش هم نام گرفته‌اند و هم شاخص‌هایشان (شاهد، ایست، فرود) هویت ویژه‌ای به آنها داده است. بنابراین تابستان تلاشی است برای استفاده از هر ۲ روش چه در بخش‌های وزن‌دار و چه در بخش‌های بدون وزن.

هیچ شیاری از این آلبوم بداهه نیست اگر چه از بداهه‌نوازی هم برای ساخت آنها استفاده شده است. پیش از ضبط قطعه‌ها، همه را نت‌نویسی و از بر کرده بودم.»

مهدی رضانیا از جمله هنرمندان عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی است که حضور در این عرصه را از ۱۳ سالگی نزد بهرام نوروزی و محمد رسولی آغاز و سپس نزد اردوان کامکار به فراگیری نوازندگی سنتور پرداخت.

این هنرمند در کانادا از دانشگاه یورک کارشناسی موسیقی و سپس کارشناسی ارشد موسیقی با تخصص آهنگسازی را زیر نظر مایکل کوگلان (Michael Coghlan) و دیوید مات (David Mott) به پایان رساند و چندی بعد هم تحصیلات خود را در دانشگاه آلبرتا ادامه داد و آهنگسازی را زیر نظر هوارد بشا (Howard Bashaw) و مارک هنسن (Mark Hannesson) و قوم موسیقی شناسی را زیر نظر مایکل فریشکوف (Michael Frishkopf) و جولیا بایل (Julia Byl) در مقطع کارشناسی ارشد و سپس دکترا به پایان رساند و پس از آن نیز در پروژه های مختلف بین المللی اجراها و پروژه های متعددی را از سرگذرانده است.