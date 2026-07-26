به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، مسافران ایرانی و متقاضیان سفر اربعین می‌توانند از امروز و همزمان با شروع سفرها، با مراجعه به اپلیکیشن «همراه من» و ورود به بخش خدمات اربعین، از خدمات دیجیتال ویژه طراحی شده توسط همراه اول بهره‌مند شوند.

در این بخش تدارک دیده شده، کاربران با شش سربرگ اصلی شامل رومینگ، خدمات استعلامی، خدمات بیمه، خدمات سفر، سلامت و سایر خدمات مواجه می‌شوند.

ارائه خدماتی همچون خرید ارز ویژه اربعین، استعلام وضعیت گذرنامه، استعلام و پرداخت خلافی خودرو، استعلام وضعیت گواهینامه، پرداخت عوارض آزادراهی، خرید انواع بیمه، خرید بلیت هواپیما و رزرو اقامتگاه بخشی از مجموعه سرویس‌های دیجیتال در نظر گرفته شده برای متقاضیان است.

از جمله دیگر خدمات تدارک دیده شده در این بخش، امکان بهره‌مندی از ویزیت آنلاین پزشک، چک‌لیست سفر اربعین، دسترسی به محتوای مذهبی، سامانه سماح، مشاهده موقعیت دیگران، ثبت موقعیت مکانی برای اعلام به دوستان و شارژ اضطراری سیمکارت است تا زائران بتوانند بخشی از نیازهای خود را به‌صورت یکپارچه و از طریق یک اپلیکیشن مدیریت کنند.