به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتبال زیر ۲۰ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از ۱۹ تا ۲۶ جولای (۲۸ تیر تا ۵ مرداد) به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد و در پایان شاگردان مریم جهان‌نجاتی با دو پیروزی و یک تساوی عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کردند.

ملی‌پوشان ایران در این مسابقات موفق شدند تاجیکستان و قرقیزستان را شکست دهند و برابر ازبکستان به تساوی برسند تا با هفت امتیاز به کار خود پایان دهند. با این حال ازبکستان که در دیدار پایانی با نتیجه پرگل ۷ بر صفر تاجیکستان را شکست داد به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به ایران در جایگاه نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این در حالی است که تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال دختران ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها موفق شده بود جام قهرمانی را از آن خود کند.