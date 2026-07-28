در انتظار انتخاب سرمربیان سرخابی/ مربی سپاهانی در حوالی نیمکت پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از دو ماه تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان باقی مانده بازار نقلوانتقالات این رقابتها از اول مرداد به صورت رسمی آغاز شده اما برخلاف انتظار بسیاری از باشگاهها هنوز تکلیف نیمکت خود را مشخص نکردهاند. موضوعی که میتواند روند جذب بازیکنان و برنامهریزی فنی تیمها را تحت تأثیر قرار دهد چرا که معمولاً نخستین گام برای بستن یک تیم مدعی انتخاب سرمربی است.
بر اساس برنامهریزی انجام شده فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان از نیمه شهریور آغاز خواهد شد. رقابتهایی که این فصل با حضور استقلال و پرسپولیس حساسیت و توجه بیشتری نسبت به سالهای گذشته خواهد داشت. با این حال در شرایطی که نقلوانتقالات وارد روزهای ابتدایی خود شده تنها دو باشگاه تکلیف کادر فنی خود را مشخص کردهاند.
استارت نقلوانتقالات با دو سرمربی
گلگهر سیرجان یکی از تیمهای مدعی لیگ برتر نخستین باشگاهی بود که تصمیم خود را درباره نیمکت این تیم گرفت. مدیران این باشگاه پس از بررسی شرایط همکاری خود با مریم جهاننجاتی را ادامه دادند تا این مربی برای دومین فصل متوالی هدایت گلگهر را بر عهده داشته باشد. جهاننجاتی فصل گذشته عملکرد قابل قبولی روی نیمکت این تیم داشت و حالا مدیران باشگاه ترجیح دادهاند با حفظ ثبات فنی برنامههای خود را برای فصل جدید دنبال کنند.
در سوی دیگر ایستا البرز برخلاف گلگهر مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. این تیم پس از قطع همکاری با نیلوفر اردلان که فصل گذشته موفق شد ایستا را به عنوان سومی لیگ برساند هدایت تیم را به سارا قمی سپرد. قمی که سابقه سالها حضور در فوتبال زنان و بازی با پیراهن ملوان را در کارنامه دارد حالا نخستین تجربه جدی خود روی نیمکت یکی از تیمهای لیگ برتری را پشت سر خواهد گذاشت.
به این ترتیب از میان تیمهای حاضر در لیگ برتر تنها دو باشگاه وضعیت سرمربی خود را مشخص کردهاند و سایر تیمها همچنان در حال مذاکره با گزینههای مختلف هستند.
خاتون تمرکز روی آسیا و توافق با جعفری
در میان تیمهایی که هنوز معرفی رسمی سرمربی را انجام ندادهاند وضعیت خاتون بم تا حد زیادی مشخص به نظر میرسد. پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران که سالهاست یکی از قدرتهای اصلی این رقابتها محسوب میشود ظاهراً برای ادامه همکاری با مرضیه جعفری به توافق رسیده است.
جعفری که موفقترین مربی فوتبال زنان ایران به شمار میرود بار دیگر هدایت خاتون را بر عهده خواهد داشت؛ هرچند هنوز معرفی رسمی او انجام نشده است.
اهمیت تعیین تکلیف نیمکت خاتون تنها به لیگ برتر محدود نمیشود. این تیم باید زودتر از سایر رقبا وارد میدان شود و در جام باشگاههای زنان آسیا که مردادماه برگزار خواهد شد از فوتبال ایران نمایندگی کند. به همین دلیل طبیعی است که مسئولان این باشگاه زودتر از سایر تیمها برنامههای فنی خود را نهایی کرده باشند.
دو نیمکت پرهوادار در انتظار تصمیم نهایی
اما شاید مهمترین ابهام این روزهای فوتبال زنان به دو باشگاه پرهوادار استقلال و پرسپولیس مربوط باشد. دو تیمی که برای نخستین بار قرار است حضور همزمان در لیگ برتر فوتبال زنان را تجربه کنند و به همین دلیل انتخاب سرمربی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
هر دو باشگاه در نخستین گام تلاش کردند مرضیه جعفری را به خدمت بگیرند؛ مربیای که موفقیتهایش با خاتون بم باعث شده گزینه نخست بسیاری از باشگاهها باشد. با این حال تلاش استقلال و پرسپولیس برای جذب جعفری به نتیجه نرسید و این مربی ترجیح داد همکاری خود با خاتون را ادامه دهد.
پس از منتفی شدن حضور جعفری استقلال مذاکرات خود را با مریم ایراندوست آغاز کرد. ایراندوست که سابقه هدایت تیم ملی فوتبال زنان و همچنین ملوان را در کارنامه دارد یکی از باسابقهترین مربیان فوتبال زنان ایران محسوب میشود.
اگرچه تاکنون توافق رسمی میان دو طرف اعلام نشده اما شنیدهها حاکی از آن است که مذاکرات در مسیر مثبتی پیش رفته و دو طرف به توافق نزدیک شدهاند. در صورت نهایی شدن این همکاری استقلال یکی از باتجربهترین مربیان فوتبال زنان را روی نیمکت خود خواهد داشت.
پرسپولیس و گزینهای که از سپاهان خداحافظی کرد
در سوی دیگر پرسپولیس نیز پس از منتفی شدن جذب مرضیه جعفری مذاکرات خود را با گزینههای دیگر دنبال کرد. در مقطعی نام نیلوفر اردلان و بیان محمودی به عنوان دو گزینه اصلی هدایت سرخپوشان مطرح شد.
در این میان انتشار پستی از سوی بیان محمودی در فضای مجازی که در آن از سپاهان خداحافظی کرده بود گمانهزنیها درباره حضور او در پرسپولیس را افزایش داد. هرچند نه این مربی و نه باشگاه پرسپولیس تاکنون واکنش رسمی به این اخبار نشان ندادهاند اما شنیدهها حکایت از آن دارد که محمودی به توافق نهایی با سرخپوشان نزدیک شده و احتمالاً فصل آینده هدایت این تیم را بر عهده خواهد گرفت.
محمودی در سالهای اخیر عملکرد موفقی روی نیمکت سپاهان داشت و این تیم در دوران هدایت او همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر فوتبال زنان بود. به همین دلیل در صورت نهایی شدن حضور او در پرسپولیس سرخپوشان میتوانند امیدوار باشند نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر را با یک مربی باتجربه آغاز کنند.
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