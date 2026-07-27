سارا قمی سرمربی تیم فوتبال ایستا البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا قمی کاپیتان و مهاجم باسابقه فوتبال زنان ایران فصل جدید لیگ برتر را روی نیمکت ایستا البرز آغاز می‌کند تا نخستین تجربه خود در جایگاه سرمربی را پشت سر بگذارد.

قمی که فصل گذشته پیراهن ملوان بندر انزلی را بر تن داشت پس از پایان فصل از دنیای بازیگری خداحافظی کرد و اکنون با حضور روی نیمکت ایستا البرز وارد مرحله تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود شده است. او در این سمت جانشین نیلوفر اردلان شده که فصل گذشته هدایت این تیم را برعهده داشت.

هرچند این نخستین حضور قمی در کادر فنی یک تیم لیگ برتری نیست و او پیش از این در دوران حضورش در هیئت فوتبال البرز به عنوان مربی-بازیکن فعالیت کرده بود اما هدایت ایستا البرز نخستین تجربه مستقل او به عنوان سرمربی در لیگ برتر فوتبال زنان محسوب می‌شود.

قمی که سال‌ها یکی از مهره‌های تأثیرگذار فوتبال زنان ایران و از محبوب‌ترین بازیکنان ملوان بود به دلیل سابقه حضور در فوتبال البرز نیز برای هواداران فوتبال زنان در کرج چهره‌ای آشنا به شمار می‌رود موضوعی که انتخاب او برای هدایت ایستا را به گزینه‌ای قابل انتظار تبدیل کرده است.

اکنون مهم‌ترین چالش پیش روی سرمربی جدید ایستای البرز بستن تیمی رقابتی برای فصل آینده است. باید دید این تیم با هدایت قمی در نقل‌وانتقالات چه رویکردی را دنبال خواهد کرد و آیا با هدف حضور در جمع مدعیان قهرمانی وارد لیگ می‌شود یا با تکیه بر بازیکنان جوان برنامه‌ای بلندمدت را در دستور کار قرار خواهد داد.