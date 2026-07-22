به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، مریم جهان نجاتی پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیم ملی ایران برابر تاجیکستان میزبان تورنمنت کافا، گفت: با حضور حدود ۷۰ درصدی بازیکنان تیم ملی نوجوانان در این رقابت‌ها شرکت کرده‌ایم تا برای آینده تیم ملی جوانان پشتوانه‌سازی کنیم.

جهان‌نجاتی درباره دیدار برابر تاجیکستان اظهار داشت: ابتدا به تیم ملی تاجیکستان بابت عملکرد خوبش تبریک می‌گویم. آنها پیشرفت بسیار خوبی داشته‌اند و در این مسابقه نیز عملکرد قابل قبولی ارائه کردند.

وی ادامه داد: ما برای حضور در این تورنمنت با حدود ۷۰ درصد از بازیکنان تیم ملی نوجوانان شرکت کرده‌ایم و بازیکنان کوچک‌تر و کم‌سن‌وسال‌تری را نیز به این رده آورده‌ایم. هدف ما این است که بتوانیم از همین حالا برای آینده تیم ملی جوانان برنامه‌ریزی کنیم و بازیکنان جدیدی را برای این تیم پرورش دهیم.

سرمربی تیم ملی جوانان بانوان در خصوص روند این مسابقه گفت: در اوایل بازی به دلیل دو اشتباه فردی، دو گل دریافت کردیم و شرایط برای ما سخت شد، اما در بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردیم و از نظر روحی و ذهنی آنها را آماده کردیم تا با تمرکز بیشتری به بازی برگردند.

جهان‌نجاتی افزود: خوشبختانه بازیکنان در نیمه دوم عملکرد بسیار خوبی داشتند و توانستند با جبران گل‌های خورده، سه بار دروازه حریف را باز کنند و در نهایت با نتیجه سه بر دو به پیروزی برسند. این کامبک نشان داد که بازیکنان از نظر روحی شخصیت خوبی دارند و می‌توانند در شرایط سخت برای تغییر نتیجه تلاش کنند.

وی در پایان درباره دیدار بعدی تیم ملی جوانان بانوان گفت: برای بازی بعدی نیز آنالیز لازم را انجام داده‌ایم و بازی حریف را به دقت بررسی می‌کنیم. تلاش خواهیم کرد با شناخت مناسب از حریف و آمادگی کامل وارد زمین شویم و بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.