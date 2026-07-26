رقم زودرس گلرنگ برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقم جدید گلرنگ که در سال ۱۴۰۴ معرفی شد، در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ کشت و پنجم تیر امسال بلافاصله پس از پایان برداشت گندم و کلزا، با استفاده از کمباین برداشت شد؛ رخدادی که برای نخستین بار در کشور به ثبت رسید و محدودیت زمانی کشت و برداشت گلرنگ را برطرف کرد.

این رقم جدید با ثبت رکورد عملکرد ۳ هزار کیلوگرم در هکتار، علاوه‌بر افزایش تولید، امکان استفاده بهینه از تقویم زراعی کشور را فراهم کرده و با کوتاه شدن دوره رشد، شرایط لازم برای اجرای کشت دوم و تولید دو محصول در سال را مهیا ساخته است.

از دیگر مزیت‌های این دستاورد، آزادسازی سریع‌تر اراضی برای کشت بعدی و صرفه‌جویی حداقل دو نوبت آبیاری در مقایسه با ارقام دیررس است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع آب، ارزش افزوده قابل‌توجهی برای کشاورزان و بخش کشاورزی کشور ایجاد می‌کند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با اشاره به این‌که طولانی بودن دوره رشد ارقام قدیمی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشت گلرنگ بود، گفت: رقم «چابک» با حدود دو هفته زودرسی نسبت به ارقام تجاری، برخورداری از شاخه‌های فرعی بیشتر و غوزه‌های متعدد، ظرفیت عملکرد بالاتری داشته و یکی از چالش‌های اساسی تولید این محصول را برطرف کرده است.

محمد زمانیان همچنین با اشاره به دستاوردهای این مؤسسه در حوزه دانه‌های روغنی افزود: تاکنون ۷۱ رقم اصلاح‌شده دانه‌های روغنی معرفی شده و امروز ۱۰۰ درصد بذر گلرنگ کشور از ارقام تولیدی این مؤسسه تأمین می‌شود. همچنین وابستگی کشور به واردات بذر کلزا با معرفی ارقام جدید روندی کاهشی یافته و ۶۰ تا ۷۰ درصد بذر گیاهان روغنی مورد کشت کشور نیز به ارقام این مؤسسه اختصاص دارد.