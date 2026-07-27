حماسه مرصاد نماد بصیرت و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت پنجم مردادماه، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه، این روز را یادآور یکی از ماندگارترین حماسه‌های تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دانستند.

در این پیام آمده است: پنجم مرداد، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه، یادآور یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است؛ روزی که فرزندان دلیر ایران اسلامی با ایمان، بصیرت و رشادتی مثال‌زدنی، توطئه‌ای بزرگ را که با طراحی قدرت‌های سلطه‌گر و عاملیت گروهک تروریستی منافقین شکل گرفته بود، در هم شکستند و پایانی پرافتخار بر هشت سال دفاع مقدس رقم زدند.

در ادامه این پیام با اشاره به جایگاه استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس تصریح شده است: کرمانشاه، این «سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسلامی»، در طول هشت سال دفاع مقدس همواره خط مقدم مقاومت و ایستادگی بود؛ استانی که جنگ در آن آغاز شد و با حماسه مرصاد در همین دیار به فرجام رسید.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در این پیام تأکید کردند: حضور هزاران رزمنده از سراسر کشور در عملیات مرصاد، در کنار نقش تعیین‌کننده مردم مقاوم و رزمندگان شجاع کرمانشاه، جلوه‌ای باشکوه از وحدت، غیرت ملی و دفاع از استقلال ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: مردم شریف و قهرمان‌پرور کرمانشاه در طول هشت سال دفاع مقدس، قریب به ۱۰ هزار شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و این استان همچنین مشهد ۱۶ هزار شهید معظم از سراسر کشور بوده و جایگاهی ممتاز در تاریخ ایثار و شهادت دارد.

غفوری و حبیبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات مرصاد، خاطرنشان کردند: ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی، یاد و خاطره حماسه‌آفرینی ۱۰۹۵ شهید عملیات مرصاد و همچنین رشادت‌های رزمندگان، جانبازان و ایثارگران این حماسه بزرگ را به عنوان مشعل هدایت نسل جوان و آینده کشور حفظ خواهند کرد.

در پایان این پیام آمده است: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مردان بزرگ و تاریخ‌ساز حماسه مرصاد، روز ملی کرمانشاه را به مردم شریف، بصیر و مقاوم استان تبریک عرض کرده و بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، زیارتی و هویتی این خطه تاریخی و تلاش برای آبادانی، پیشرفت و سربلندی آن به عنوان وظیفه‌ای قطعی، مسئولیتی همگانی و رسالتی ماندگار تأکید می‌کنیم.