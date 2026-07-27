حاجبی: حال و هوای نجف تا کربلا در شهرهای هرمزگان تداعی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی شامگاه دوشنبه در تشریح برنامههای اربعین امسال، اظهار کرد: شاخص در رفتار همه ما مقابله با یزیدیان زمان است و همان ندای سیدالشهدا (ع) که فرمودند «مثل یزید مانند من بیعت نمیکند» مسیر حرکت اربعین را نیز نشان میدهد.
وی افزود: برای حرکت تمدنی اربعین که در سالهای اخیر به یک حرکت بیبدیل و بینظیر جهانی با پیامهای فراگیر تبدیل شده است، شعارها نیز باید متناسب با این حرکت جهانی انتخاب شود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین هرمزگان، ادامه داد: شعار امسال اربعین پس از بررسیهای مختلف در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین کشور انتخاب شد و برگرفته از آیات و روایات و سخنان سیدالشهدا (ع) است که امتداد راه امام حسین (ع) را نشان میدهد.
حاجبی با اشاره به برنامههای اربعین در استان هرمزگان، بیان کرد: در کنار فعالیتهای مردمی که هر ساله برگزار میشود، ستاد اربعین استان به ریاست استاندار فعالیت دارد و کمیته فرهنگی و آموزشی نیز به عنوان یکی از کمیتههای این ستاد کارگروههای مختلفی از جمله تبلیغ و نماز، قرآن، بانوان و نایبالشهید را دنبال میکند.
وی تصریح کرد: در مواکب اربعین روحانیون و خواهران مبلغ اعزام میشوند تا فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و تبیینی را انجام دهند، اما یکی از برنامههای مهم امسال موضوع نایبالشهید است.
امام جمعه قشم با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اربعین، گفت: پس از حادثه دلخراش منا و همچنین شهادت شهدای تنگه هرمز در دوران جنگ تحمیلی امسال با توجه به شرایط خاص استان هرمزگان که در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارد، یاد و خاطره شهدا باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
حاجبی، افزود: همه مردم قدردان شهدا هستند و زائران اربعین حتماً از طرف خانواده معظم شهدا و به نیابت از یک شهید این سفر معنوی را انجام دهند و سهم خود را نسبت به شهدا ادا کنند، چرا که دینی از شهدا بر گردن همه ما وجود دارد.
وی با اشاره به پیام جهانی راهپیمایی اربعین، گفت: این حرکت علاوه بر جنبه معنوی پیام بزرگی برای دنیا دارد و باید مسیر حرکت ما با آنچه شهدای عزیزمان میخواستند، هماهنگ باشد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین هرمزگان با اشاره به شرایط امسال استان، گفت: بسیاری از مردم و ائمه جمعه استان به دلیل شرایط موجود امکان حضور در سفر اربعین را ندارند و امسال در کنار مردم خواهند ماند.
وی، ادامه داد: برنامه جاماندگان اربعین با مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با کمک نهادها و گروههای مردمی برگزار میشود.
حاجبی، تأکید کرد: در مناطقی که شرایط برگزاری وجود دارد، پیشنهاد میشود برنامههای جاماندگان اربعین در چند شب برگزار شود تا حال و هوای مسیر نجف تا کربلا در شهرهای استان ایجاد شود.
وی همچنین از زائران اربعین خواست سفر خود را کوتاه تر کنند و در مسیر حرکت از شرق استان به سمت غرب از ظرفیت مواکب و خادمان در شهرستانهای بندرخمیر، بندرلنگه، پارسیان و بندر چارک استفاده کنند.
امام جمعه قشم، خاطرنشان کرد: جمع بین حضور در مراسم اربعین و تجمعات انقلابی اهمیت دارد و هر دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
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