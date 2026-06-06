نقشه راه کشاورزی هوشمند با آکادمی علوم بلاروس طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در ادامه سفر به بلاروس، در بازدید از شرکت ایرانی در مینسک و دیدار با رئیس آکادمی علوم ملی بلاروس، به دو دستاورد کلیدی «مذاکره برای واردات بذر ارقام پرمحصول کلزا و توسعه همکاریهای زنجیره دام و طیور با بخش خصوصی ایرانی» و «توافق بر سر اجرای پروژههای مشترک پژوهشی در حوزه کشاورزی هوشمند، هوش مصنوعی و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی» دست یافت.
در جریان این بازدید، مذاکراتی پیرامون واردات بذر ارقام پرمحصول کلزا و توسعه همکاریهای فنی و زراعی انجام شد. طرفین بر بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک برای ارتقای بهرهوری تولید دانههای روغنی و حمایت از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی ایرانی در حوزه تولیدات راهبردی تأکید کردند.
در بخشی از این سفر، غلامرضا گلمحمدی با رئیس آکادمی علوم ملی بلاروس دیدار و درباره گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی میان دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار، ظرفیتهای همکاری مشترک در حوزه فناوریهای نوین کشاورزی بهویژه هوشمندسازی تولید، کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت مزارع و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.
دو طرف ضمن تأکید بر توسعه ارتباط میان مؤسسات تحقیقاتی سازمان تات و مؤسسات علمی آکادمی علوم بلاروس، بر اجرای پروژههای مشترک پژوهشی و فناورانه بهعنوان دستاورد محوری این سفر تأکید کردند. این اقدامات گامی مؤثر در جهت تقویت همکاریهای کشاورزی ایران و بلاروس و ارتقای نقش تات در دیپلماسی علمی و فناورانه کشاورزی کشور محسوب میشود.
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