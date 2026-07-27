دیدار معتمدیان با تولیت آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس(ع)

به گزارش خبرنگار ، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و عضو هیئت دولت، شامگاه دوشنبه در ادامه سفر رسمی خود به عراق، با حجتالاسلاموالمسلمین سید احمد صافی، متولی شرعی آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس(ع)، دیدار کرد.
در این دیدار، مسائل مرتبط با حضور گسترده زائران اربعین در کربلای معلی، ضرورت تقویت هماهنگی میان مجموعههای ایرانی و عراقی و ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات منسجمتر و شایستهتر مورد گفتوگو قرار گرفت.
همچنین نقش محوری آستان مقدس عباسی در میزبانی، راهنمایی و پشتیبانی از زائران و راههای گسترش تعاملات اجرایی و خدماتی با مجموعههای اعزامی از استان تهران بررسی شد.
استاندار تهران در این دیدار، از تلاشهای تولیت و خادمان آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس(ع) و مردم کربلای معلی در میزبانی از میلیونها زائر و برگزاری باشکوه آیین اربعین حسینی قدردانی کرد.
استمرار ارتباط میان مجموعههای اجرایی استان تهران و آستان مقدس عباسی، تبادل تجربیات و تقویت هماهنگیها برای خدمترسانی متناسب با کرامت زائران، از دیگر محورهای مطرحشده در این دیدار بود.
این دیدار در ادامه برنامههای میدانی استاندار تهران در کربلا، شامل دیدار با استاندار کربلا و بازدید از خدمات کنسولی، پستی، بیمهای، امدادی و امور گمشدگان انجام شد.
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