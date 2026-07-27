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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و نهمین شب اقتدار

تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و نهمین شب اقتدار

یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و چهلمین شب از شب‌های پایداری و اقتدار برگزار شد.

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کد مطلب 6901160

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    نظرات

    • محمد IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      مرحبا به این مردم

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