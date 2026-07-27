https://mehrnews.com/x3cGj2 ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 6901160 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و نهمین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و چهلمین شب از شبهای پایداری و اقتدار برگزار شد. دریافت 155 MB کد مطلب 6901160 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود خونخواهی لنگرودی ها به شب صد و چهل و نهم رسید اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج قرار یکصد و چهل و نهم رشتی ها در میدان اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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