عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره شبکه دیدبانی هواشناسی استان اصفهان، در روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵، کاشان با ثبت بیشینه دمای ۴۳/۵ درجه سانتیگراد، گرمترین ایستگاه هواشناسی استان بود.
وی ابراز کرد: پس از کاشان، شهرستانهای آران و بیدگل با ۴۳/۴ درجه و بادرود با ۴۳/۱ درجه سانتیگراد در رتبههای بعدی گرمترین نقاط استان قرار گرفتند.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: همچنین کمینه دمای هوای کاشان در شبانهروز گذشته ۲۵/۹ درجه سانتیگراد ثبت شد.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، بویینمیاندشت با کمینه دمای ۱۱/۶ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاه هواشناسی استان اصفهان در این مدت بود.
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