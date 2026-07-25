عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای هواشناسی، روند افزایش محسوس دمای هوا در شهرستانهای کاشان و آرانوبیدگل از امروز آغاز شده و تا روز دوشنبه ۵ مرداد ادامه خواهد داشت؛ بهگونهای که روزهای یکشنبه و دوشنبه حداکثر دمای هوا در گرمترین ساعات روز به بیش از ۴۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی ابراز کرد: این شرایط، تنش گرمایی قابل توجهی را در منطقه ایجاد کرده و میتواند موجب افزایش مصرف انرژی، تشدید خطر گرمازدگی و کاهش راندمان فعالیتهای فضای باز شود.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، از بعدازظهر روز دوشنبه با تقویت گرادیان فشاری، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از سمت شرق و شمالشرق در منطقه انتظار میرود. این بادها با احتمال بالای خیزش و انتقال گردوخاک همراه خواهند بود که پیامد آن کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و کاهش کیفیت تردد در برخی محورهای ارتباطی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، سالمندان، کودکان و سایر گروههای حساس باید از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
ارغوانی افزود: همچنین از روز سهشنبه با تغییر شرایط جوی، دمای هوا بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت و حداکثر دما به کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد میرسد؛ رخدادی که پایان موج گرمای شدید چند روز اخیر را رقم خواهد زد.
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